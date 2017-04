Razones para la gloria: Russell Westbrook

Durante la serie para definir los argumentos que podrían glorificar a los candidatos a convertirse en Jugador Más Valioso de la NBA esta temporada hemos hablado de las razones que hacen que tanto James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James o Isaiah Thomas sean considerados en una conversación que parece tener dos candidatos claros: el propio Harden y Russell Westbrook. Mientras que cada aspirante ha tenido numerosas evidencias para defender sus casos, el armador de Oklahoma City Thunder cuenta con un aspecto inequívocamente notorio: su producción de triple-dobles.

Si logra mantener los 31.8 ppj, 10.4 apj y 10.7 rpj de media en los tres partidos que le restan, Westbrook pasará a la historia de la NBA con los honores propios de haberse convertido en el primer jugador desde Oscar Robertson con dobles dígitos en las tres áreas más importantes del juego. Desde la campaña 1961-62 nadie había logrado igualar o superar esta gesta.

El base ha sido el único que ha podido empatar los 41 triples-dobles de Robertson y aún está buscando superar a su antecesor. Su balance de cada vez que supera la decena de puntos, rebotes o asistencias en un partido es de 32-9. El impacto en su equipo cuando aparece la versión más excelente de Westbrook es enorme y fue capaz de sumar triples-dobles ante 26 de los otros 29 equipos de la competición. Se dice pronto.

Para poner el perspectiva lo que Westbrook está haciendo en la actualidad, cabe apuntar que durante su trayectoria como profesional, Michael Jordan ni siquiera logró el número de triples-dobles que acumula el jugador del Thunder esta temporada. Incluso, según datos del departamento de estadísticas de ESPN, los totales de las carreras de Kevin Durant, Dwyane Wade, Tracy McGrady, Isiah Thomas, Steph Curry, Vince Carter y Penny Hardaway no llegan a los números de Westbrook esta temporada.

Uno de los puntos más usados en contra de la candidatura de la figura de Oklahoma es que sus actuaciones no van acompañadas de un balance espectacular de su equipo, que a punto de terminar la temporada está luchando por alcanzar a Los Angeles Clippers, una empresa complicada, para evitar medirse a Houston Rockets en la primera ronda de los playoffs. El argumento de que su impacto no es tal en un conjunto de sexta posición en la Conferencia Oeste tiene una contrapartida: sus estadísticas las logra sin la ayuda que tuvieron otros candidatos a JMV. Según datos de la NBA, con él en el tabloncillo, el Thunder es capaz de sumar un balance positivo de 3.0 puntos sobre sus rivales. Sin él, la cosa cambia a un balance negativo de 10.5.

Quizás por esa razón, en los últimos encuentros que Westbrook jugó en la carretera recibió cánticos de “MVP, MVP” por parte del respetable. Su incuestionable dominancia y la empatía que muchos aficionados han demostrado tener con él después de que Durant se marchara a Golden State Warriors han ayudado a que gran parte del público clame su galardón. Westbrook ha mostrado la mejor versión de su carrera cuando su media naranja se marchó a California y su temporada a estado marcada por una ira que todavía sigue. Si a eso se le une su extrema calidad, su condición física, su velocidad e insistencia, el resultado es el que todos estamos viendo.

Alcanzar una media de dobles dígitos en las tres grandes áreas no está al alcance de casi nadie y gracias Westbrook estamos presenciando algo que nadie había visto en 55 años. Gane o no el JMV, hay que estar agradecidos porque el éxito del armador no es solamente abrumador, sino también una vara que hace que otros jugadores estén dando lo máximo para llegar a su altura. El top 5 de candidatos a JMV están jugando las mejores temporadas de sus trayectorias. Sin las actuaciones magistrales de Westbrook y Harden, los demás aspirantes a la gloria hubieran sido claros merecedores del galardón.

Al final, gana el espectáculo.