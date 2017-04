Pedro Guerrero despierta y va en franca recuperación

ORLANDO -- Dos días después de sufrir un derrame cerebral masivo, el ex pelotero dominicano Pedro Guerrero despertó y habló con sus familiares y amigos, según confirmó su esposa a ESPN y, de paso, confundió al presidente de República Dominicana.

"Leonel Fernández", respondió Guerrero el miércoles cuando uno de los médicos del hospital Lenox Hill de Manhattan, Nueva York, le preguntó quien es el presidente del país. Luego que el médico le aclarara que hablaba del presidente de Estados Unidos, Guerrero respondió: "Trump. Donald Trump es el presidente".

El abogado y escritor Leonel Fernández fue presidente de República Dominicana entre 1996 y 2000 y luego del 2004 al 2012. En el 2012 fue sustituido por su compañero de partido, Danilo Medina, quien actualmente cumple un segundo período que terminará en el 2020.

Guerrero, un antiguo toletero de los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis, fue hospitalizado la tarde del lunes, tras sufrir un derrame cerebral masivo cerca de su hogar en el área de Queens. Su esposa, Roxanna Guerrero, le dijo a ESPN Digital que inicialmente fue llevado al hospital Jamaica Center por ser el más cercano, pero luego fue trasladado al Lenox Hill, donde hace dos años lo operaron para colocarle un 'bypass' en el cerebro.

Roxanna Guerrero explicó que inicialmente, los médicos le informaron que debía firmar un documento para desconectar a su esposo y declararlo muerto, pero que se rehusó hasta tener más información y comunicarse con el médico que lo operó en febrero del 2015.

"Es un milagro que Pedro esté vivo, completamente consciente y hablando claramente dos días después de que un médico básicamente le declaró muerte cerebral. Esto es un milagro de Dios", dijo Roxanna Guerrero desde el hospital.

Guerrero, de 60 años, fue un cinco veces Todos Estrellas de la Liga Nacional con los Dodgers y Cardenales en una carrera de 15 años, que transcurrió entre 1978 y 1992. El poderoso toletetero derecho bateó .300 con 215 jonrones y 898 carreras impulsadas.

En 1981, Guerrero compartió el premio de Jugador Más Valioso de la Serie Mundial con los receptores Mike Scioscia y Steve Yeager en el clásico en el que Los Ángeles le ganaron a los Yankees de Nueva York. En cuatro ocasiones (1982, 83, 85 y 89), Guerrero terminó entre los primeros cinco jugadores con más votos por el premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

El ex jugador salió del coma alrededor de las 7:00 am del miércoles, habló con sus familiares y hasta recibió un par de llamadas de amigos, incluyendo una del ex presidente Fernández.

"Pedro no pudo decir mucho porque le acababan de dar un calmante para el dolor de cabeza, pero escuchó en altavoz todo lo que le dijo el ex presidente y asintió con la cabeza", dijo su esposa.

"Cuando dijo que el presidente era Leonel Fernández supe que estaba bien. Es lo que Pedro dice siempre cuando le hablan del presidente de República Dominicana. Él dice que su presidente es Leonel y ningún otro", agregó Roxanna Guerrero.