A los 34 años, Miguel Cabrera ya tiene boleto a Cooperstown

ST PETERSBURG, Florida -- Al momento de su cumpleaños 34, Miguel Cabrera se encuentra en el inicio de la segunda temporada de un contrato de $248 millones de dólares por ocho temporadas con los Tigres de Detroit, pero el como le vaya al venezolano en este, los próximos seis años o los que finalmente juegue el resto de su carrera, será completamente irrelevante para el destino final que deberá tener la carrera de uno de los mejores bateadores de la historia del béisbol.

Cabrera, quien celebró su cumpleaños, el martes, conectando un cuadrangular de 450 pies por el jardín central del Tropicana Field de los Rays de Tampa Bay, batea .320 con 449 jonrones, 525 dobles y 1,562 carreras impulsadas en 14 temporadas y lo que va de la actual. El 11 veces Todos Estrellas con cuatro títulos de bateadores, dos premios Jugador Más Valioso y una triple corona de bateo es uno de los pocos jugadores activos en las ligas mayores que puede presumir de ya haber sellado el boleto que lleva al Salón de la Fama de Cooperstown.

"Se siente bien [que la gente diga eso], pero me falta un camino largo por recorrer", dijo Cabrera, uno de los seis jugadores de todos los tiempos que han juntado un promedio superior a los .320 y más de 400 jonrones. Los otros cinco son miembros de Cooperstown: Ted Williams, Babe Ruth, Lou Gehrig, Stan Musial y Jimmie Fox.

"Los jugadores que ya están en el Salón de la Fama, jugaron de 20 a 25 años en Grandes Ligas, algunos están esperando. Ellos merecen respeto. A cada quien le llega su hora, Espero que al final de mi carrera podamos sentarnos y volver a discutir ese tema", dijo Cabrera.

Cabrera lidera a los bateadores activos en promedio de bateo y es segundo en HR; tercero en RBI, bases por bolas y OBP ; cuarto en extrabases (991), dobles, bases alcanzadas (4,437) y WAR (69.8), y quinto en anotadas. Chris O'Meara/AP Photo

En realidad, no hay mucho que discutir. Cabrera lidera a los bateadores activos en promedio de bateo y es segundo en jonrones; tercero en impulsadas, bases por bolas (1,020) y OBP (.399); cuarto en extrabases (991), dobles, bases alcanzadas (4,437) y WAR (69.8), y quinto en carreras anotadas. Su carrera incluye 12 temporadas de 100 o más impulsadas, 11 con promedios sobre .300 y 10 con más de 30 jonrones.

En la herramienta "Monitor del Salón de la Fama", una creación de Bill James que suma puntos por todas las estadísticas y logros que los peloteros acumulan durante año por año sus carreras, Cabrera exhibe un total de 262 puntos, siendo el 100 lo suficientemente bueno para aspirar a Cooperstown y 130 una garantía casi absoluta, independientemente de factores externos al desempeño en el campo.

Entre los jugadores de posición que están activos, solamente el dominicano Albert Pujols, de Angelinos de Los Angeles, ha tenido una carrera comparable -- superior en estadísticas acumuladas, en algunos casos -- a la de Cabrera. Pujols, un triple Jugador Más Valioso que se acerca a los tres mil hits y 600 jonrones, y el japonés Ichiro Suzuki, de los Marlins de Miami, con sus tres mil hits y 10 Guantes de Oro, son los otros bateadores que caminan por los estadios con un sello de Cooperstown en sus frentes. El dominicano Adrián Beltré, de los Vigilantes de Texas, y el puertorriqueño Carlos Beltrán, de Astros de Houston, también han tenido carreras dignas de ser consideradas.

Pujols tiene 300 puntos en el "Monitor del Salón de la Fama" de James, de acuerdo a Baseball-reference.com.

"Los 10 primeros años de Albert Pujols, pienso que nadie más los ha tenido. Fue una consistencia impresionante y su carrera sigue, le faltan pocos jonrones para llegar a 600", dijo Cabrera sobre el inicialista y bateador designado de los Angelinos.

"Compararnos, pienso que no llega, creo que no es justo. Somos dos peloteros que hemos puestos el nombre nuestros países bien en alto y crear esa polémica de quien es mejor entre nosotros dos no prosperará. Nos respetamos mucho y si le preguntan a él quien es mejor, dirá que soy yo. Y si me preguntan a mi, diré que es él. Entonces, siempre vamos a estar de acuerdo en eso, él es el mejor bateador que he visto en mi vida", dijo el venezolano.

Cabrera debutó con los entonces Marlins de Florida a los 20 años de edad en el 2003, justo a tiempo para ayudar a ganar la segunda Serie Mundial en la historia de la franquicia del sur de la Florida. En diciembre del 2007, un año antes de alcanzar la agencia libre, fue canjeado a los Tigres, donde este año cumple una década. Evitó el arbitraje salarial y firmó una extensión de ocho años y $152,3 millones de dólares en marzo del 2008. En marzo del 2014, acordó otra extensión, que entró en vigencia en el 2016, que lo mantendrá amarrado a Detroit hasta el 2023.

Cabrera tendrá 40 años de edad y 21 temporadas en las ligas mayores para cuando finalice la porción garantizada de su actual contrato, que incluye opciones de $30 millones de dólares para las temporadas 2024 y 2025. Nada mal para un jugador, cuya tendencia a engordar fue una de las razones que se argumentaron extraoficialmente para que Miami lo traspasara a Detroit hace 10 años.

"Doy las gracias a Dios por eso, por darme la oportunidad de estar en el terreno todos los días, de hacer mi trabajo, de poner mi granito de arena para mis equipos", dijo Cabrera, quien batea .226 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas en los primeros 15 partidos de la actual temporada, mientras lidia con una molestia en la espalda baja.

"Me siento orgulloso porque es algo que había soñado, algo que sigo soñando, el ser consistente en mi carrera, tratando de poner los números poco a poco. Si Dios me da vida y salud para seguir en el terreno, seguiré dando lo mejor de mi", agregó.

Sin importar lo que pueda aportar el resto de su carrera, hace rato que Cabrera adquirió el boleto que lleva a Cooperstown.