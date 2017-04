'Canelo' afirma: 'Chávez Jr. habla puras pend*****'

Reiterando que su combate frente a Julio César Chávez Jr. era, esencialmente, un asunto de orgullo más que de dinero, Saúl “Canelo” Álvarez aseguró este viernes que su rival del próximo 6 de mayo en la arena T-Mobile de Las Vegas ‘’habla puras pendejadas’’.

La cruda respuesta a una interrogante de nuestro colega Bernardo Osuna durante una visita al campamento del pugilista tapatío al sur de California llegó en respuesta a ciertas declaraciones que Chávez Carrasco hizo desde su concentración.

¿Te hicieron enojar las palabras de Julio César Chávez Jr.?

‘’No, para nada. Lo que sí me molesta es que no me lo diga cara a cara. Aunque, la verdad, es que no me cae nada bien. No tengo nada contra él, pero es una persona que no me cae bien’’.

¿Podrías ser su amigo? “No”.

Por lo demás, durante el día completo que pasó ESPN Digital con acceso total a la rutina de trabajo del pupilo de Eddie y José “Chepo” Reynoso, se habló de todo y de cada uno de los temas con “Canelo” y en la cobertura previa a su cita con Chávez Jr. habrá detalles puntuales de cara a un combate que ha levantado ámpula a través de las diferentes plataformas de ESPN.

Saúl "Canelo" Álvarez fue claro y enfático al indicar que no le gusta que Julio César Chávez Jr. no le digas las cosas de frente y que definitivamente no podría ser su amigo. Rigo Cervantez/ESPN Digital

De pies a cabeza

Las piernas, los puños, el cerebro, la cintura, el corazón. Incluso, “Canelo” Álvarez hasta nos revela, dentro del tema anatómico y fisiológico, sobre su costumbre en cuanto al siempre discutido tópico relacionado con la abstinencia sexual a la que varios consideran un atleta de alto rendimiento debe someterse mientras que la ciencia concluye que no pasa nada si un deportista simplemente satisface una de sus necesidades vitales.

“Me apego un poco al mito que siempre ha existido y guardo entre 15 a 20 días previos a la pelea sin tener relaciones”, relata el púgil tapatío. “Eso es lo que me autoimpongo, aunque al respecto se han hecho muchas pruebas y no tiene nada que ver, pero en lo personal y por iniciativa, respeto ese mito, que por algo es que existe”.

Álvarez destaca otras herramientas del cuerpo esenciales para un pugilista.

“Una de las partes más importantes del cuerpo para un boxeador, sin duda, es la cintura, porque cuando tienes una buena cintura, cuando sabes utilizarla para que el rival no te pegue, se convierte en una de las cosas más esenciales y útiles”, señala.

¿Y el corazón?

“Necesitas tener mucho corazón para este deporte, porque si no lo tienes, estás muerto boxísticamente”.

¿Esta pelea es de más corazón que otras que has sostenido?

“Es de orgullo y también de mucho corazón. Por eso hay que meterle todo”.

¿Quién gana o pierde más en esta pelea en la que Chávez expone, virtualmente, su futuro como boxeador?

‘’Para mí no es tan determinante. Considero que él tiene más cosas que ganar que yo, porque soy un peleador que ha logrado cosas por sí solo, he llegado hasta donde me encuentro, gracias a Dios, al trabajo y al sacrificio. Por eso considero que él tiene más cosas que ganar. Yo estoy ganando la posibilidad de dar un paso más hacia la gloria, de seguir haciendo historia, día con día, y para mí, eso es lo más importante”.

Es un rival muy peligroso para ti. ¿Estás de acuerdo?

‘’Claro que sí. En todas las peleas hay peligro. En un segundo puede cambiar todo, pero el boxeo es para eso, para tomar riesgos y nosotros estamos bien conscientes de eso y por ello es que estamos haciendo una gran preparación, para reducir al mínimo ese peligro”.

Cerca la pelea contra GGG

En la visita a “Canelo” se habló de Gennady Golovkin y de cómo su esquina considera que ese tan publicitado combate frente al invicto e indiscutido campeón mundial de peso medio “está más cerca, pues parece que por fin ellos se encuentran ya más cerca de aceptar las condiciones para esa confrontación que podría darse este año’’, aseguro Eddie Reynoso.

Tom Loeffler, promotor de Gennady Golovkin, confiesa que la pelea más grande que puede existir en el boxeo actual es la de “Canelo” ante GGG, pero asegura que ve muchos riesgos en cuanto a llegar a pactar ese combate, pues considera que Chávez Jr. puede vencer al tapatío.

El entrenador del tapatío confirmó que su boxeador ya se había exigido demasiado para cumplir con el peso de 154 libras en sus más recientes pleitos y que de ahora en adelante circulará exclusivamente en la división de las 160.

Los hermanos Reynoso, que preparan al púgil tapatío para su cita ante J.C. Chávez Jr., afirman que los días en los que el peso del púgil tapatío variaba ya son cosa del pasado. Rigo Cervantez/ESPN Digital

En la pelea frente a Miguel Cotto, gran parte de la crítica se centró en la aparente ventaja, debido a la superioridad en cuanto al peso, con la que subiste al cuadrilátero el día del combate. ¿Sientes que en este compromiso frente a Chávez te encuentras en el otro lado de la mesa? Es decir, ¿que tu rival tendrá ventajas por su mayor tonelaje?

‘”Así es. Porque así es el boxeo. Yo subo al ring en el peso que más me conviene, porque si se pactó la pelea en un peso y cumplí con lo pactado, ya después todo lo que pude haber subido, 24 horas después, ese ya es problema mío. Yo estoy simplemente haciendo todo lo que esté a mi alcance para ganar cada pelea.

‘’Pero hoy estamos completamente al revés, se podría decir, pero así son las reglas del juego, así es el boxeo y hay que tomar esos riesgos. Aunque, para mí, eso no influye en nada’’.

En cuanto a la respuesta de Loeffler, cuando ESPN Digital le preguntó a “Canelo” si acaso Golovkin ha elevado su popularidad por todo lo que se habla de una eventual confrontación con “Canelo”, al asegurar que el pelirrojo también se ha hecho de un nombre gracias a GGG, el mexicano y actual campeón mundial de peso superwelter esbozó una sonrisa irónica.

“Yo nunca lo menciono en mis entrevistas. Son siempre ellos quienes me están tirando, mencionando mi nombre y diciendo que esto o lo otro en torno a mí. Es más, hasta considero que está de más que yo tenga que hablar de algo que es tan evidente.

“Ellos son los que se han hecho de un nombre a base de estar gritando, porque, la verdad, los que gritan, es porque desean ser escuchados”, afirmó “Canelo”.

O como dijera El Quijote, “si los perros ladran, es señal de que la caravana sigue avanzando”.

“Así es”.