LOS ÁNGELES -- El primera base de los Dodgers de Los Angeles, el mexicano Adrián ‘El Titán’ González, ve a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como un amplio favorito para imponerse a su compatriota, Julio César Chávez Carrasco, el próximo 6 de mayo, en Las Vegas, para de esa forma, despejar el camino hacia la esperada contienda entre el tapatío y el kasajo Gennady ‘GGG’ Golovkin.

"Yo veo el combate frente al Junior, como un escalón para ‘Canelo'", estableció el pelotero, un gran aficionado y afecto a la práctica del arte de fistiana, en una entrevista concedida a ESPN Digital, este domingo, enfocada exclusivamente en el deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor.

"El debe ganar la pelea, porque es el más rápido, el que más se mueve, el que más técnica tiene, así que, en mi opinión, esta confrontación está puesta para que Saúl gane, y para que enseguida, se haga la de Glolovkin", agregó

'El Titán', recalcando el favoritismo que, en su opinión, acompaña al pupilo de Eddie y José 'Chepo' Reynoso.

"La pelea será muy buena. Con dos mexicanos con mucho talento como boxeadores. Y para mí, obviamente, 'Canelo' es el que más talento tiene, y él debe dominar la pelea. Pero como Chávez Junior es más grande, llegará más pesado el día del combate, puede complicarle al ‘Canelo’ con un buen golpe".

Rigo Cervantez, ESPN Digital: Se dice que se trata de una pelea que, más por dinero, es por el orgullo, y porque el siguiente rival para el ganador, puede ser Golovkin. ¿Coincides con esa percepción?

Adrián González, primera base de los Dodgers: Obviamente, todo mundo quiere ver la pelea de 'Canelo' contra Golovkin. No conozco a mucha gente que le interese ver a Chávez Junior contra 'GGG'. Chávez se encuentra en este combate por esa razón, porque 'Canelo' quiere enfrentar a un rival más pesado, con mayor pegada, para luego verse las caras con Golovkin. Hablando de 'GGG', en su última confrontación con Danny Jacobs, el mes pasado, en Nueva York, no se vió tan contundente.

Cervantez: ¿Consideras que eso resulta un incentivo para que 'Canelo' se decida a pactar, de una vez por todas, ese pleito frente al indiscutido campeón mundial de peso medio?

González: Para mí, Golovkin se vio bien. La gente dice que no lució tan bien. Lo que sucedió es que Jacobs llegó al día de la pelea con mucho más peso de lo que presentó ‘GGG’, y a pesar de eso, lo tumbó. Pero el sobrepeso que traía Jacobs lo ayudó a aguantar tantos golpes. Por eso, yo considero que no fue que 'GGG' no se viera tan bien, si no que enfrentó a un rival que casi andaba en el peso completo ‘Por eso fue que Jacobs no se presentó a pesarse, el día de la pelea, por la mañana. Dio el peso pactado un dia antes y luego subió, tal vez, hasta unas veinte libras. Y esa era su estrategia, llegar en peso muy alto, como única opción para ganar, porque de esa forma, podría aguantar mejor los 'trancazos' de 'GGG'.

Cervantez: Vas a encontrarte en pleno juego de los Dodgers, en San Diego, frente a los Padres, en el momento de la pelea de ‘Canelo’ contra Chávez. Como aficionado al boxeo que eres, ¿qué haces en esa situación? ¿Grabas la pelea, no te enteras del resultado y luego te vas a verla?

González: Cuando estoy en un juego, me concentro en mi trabajo y me olvido de todo lo demás. Tampoco la grabo. Me entero de quien gana y después veo la repetición.

Cervantez: ¿Cuál es la pelea entre pugilistas mexicanos que más te ha impresionado?

González: La que más recuerdo es la de Oscar de la Hoya contra Chávez padre. Porque yo estaba en una edad en que la recuerdo muy bien, especialmente, la primera pelea’.

Cervantez: ¿Por qué se producen esa clase de peleas tan encarnizadas, cuando se encuentran en un mismo cuadrilátero, dos boxeadores mexicanos?

Gonz;alez: Es debido al estilo. Así lo conoce la gente, como el estilo mexicano, que no es de moverse tanto y sí de proponer el boxeo en corto, el cuerpo a cuerpo, tirando golpes, o utilizando el contra ataque. Te tiran y tú les tiras, pero siempre se dan duro.

Cervantez: ¿Cuándo estabas chavo, te peleabas en la escuela?

González: Casi no, pero siempre me ha gustado el arte del boxeo y me ponía los guantes con familiares y amigos.

Cervantez: Y lo sigues haciendo, a manera de entrenamiento, en la actualidad, ¿Verdad?

González: Así es.