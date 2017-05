Esta historia también se puede leer en inglés. Aparecerá en la edición de los playoffs de la NBA del 8 de mayo de ESPN The Magazine.

Mucho tiempo después del final del partido, después de la presentación del trofeo y la entrevista en el terreno, luego de la celebración llena de alcohol en el camerino y la ducha, Marcus Stroman se recuesta de un auto cerca del Dodger Stadium con dos amigos. Se estira en el asiento de atrás y saca su celular.

La medalla de oro del Clásico Mundial de Béisbol está aún colgando de su cuello; su placa al Jugador Más Valioso descansa en su regazo. Para el as del equipo de Estados Unidos, ha sido un mes imposiblemente largo que lo llevó a su primer campeonato del Clásico, un triunfo 8-0 sobre Puerto Rico apoyado por sus seis entradas de labor casi perfecta. Su amigo comienza a conducir, y Stroman marca un número.

Son las 3 de la mañana en Medford, Nueva York, pero Adlin Auffant no ha dormido en las horas que han transcurrido desde que vio el último out en la sala de su casa, en la cual rió y gritó y lloró junto a su hija y yerno. Auffant nació en Puerto Rico, y durante meses ha sido la receptora de la furia de su tierra contra su hijo, convirtiéndose en una pera de boxeo para los trolls de Internet que criticaron el compromiso de Stroman con la selección de Estados Unidos, aunque el propio Stroman nunca había pisado el territorio del Estado Libre Asociado de la nación norteamericana. Los mensajes destinados a Auffant iban desde los meramente ásperos hasta lo obsceno. Muchas veces, llamaba a Marcus entre lágrimas. Alguien incluso lo amenazó con agredirlo físicamente.

Stroman lo soportó todo. Y ahora, en un giro digno de un libreto de Hollywood, venció a Puerto Rico en la final del Clásico Mundial.

El celular de Auffant cobra vida al lado de su cama. Contesta al primer repique.

"Mamá..."

"Lo sé, mi amor".

"¿Que locura, verdad?"

"Amor, lo hiciste".

LO QUE ESTOS TROLLS subestimaron fue la habilidad casi superhumana de Stroman de aprovecharse de la adversidad. Unas semanas después del partido de campeonato del Clásico Mundial, está en St. Petersburg, Florida, para la serie inaugural de la temporada de los Azulejos de Toronto contra los Rays. La mañana después de haber lanzado una joya de seis hits y una carrera (en la cual se convirtió en el cuarto miembro de los Azulejos en llegar más rápido a los 300 ponches de por vida), se encuentra sentado en un restaurante de hotel, tomando sorbos de cafe. Su suéter con capucha negra, el cual le queda holgado, muestra una parte del tatuaje que dice "BElieve in YOUrself" ("Cree en tí" en inglés, dejando en mayúscula las letras "BE YOU", para así leer "se tú mismo") impreso en su clavícula.

El tatuaje le quedaría cursi a otra persona, menos a Stroman, cuyas docenas de tatuajes incluyen una frase de Martin Luther King en su pectoral derecho, "Dreamchaser" ("cazador de sueños") en un brazo y la frase "ROMPIENDO ESTEREOTIPOS" en un antebrazo. Tiene una tendencia de tomar frases cliché de autoayuda, convertirlas en lemas y, en un caso, en su marca registrada.

Los Azulejos tienen registrada su altura en 5 pies 8 pulgadas (1,77m), pero Stroman dice que es una pulgada más pequeño. Ha convertido esta deficiencia en una virtud. Sus camisetas y gorras de la marca New Era con la frase "La altura no mide al corazón" son omnipresentes en él, al igual que el dije con las iniciales de este lema en inglés "HDMH" que cuelga de su cuello. En una ocasión, incluso se dejó marcadas estas iniciales en su pelo.

"Es inteligente, apasionado y talentoso", dice el tercera base de los Azulejos Josh Donaldson. "Y definitivamente, ha habido negatividad en contra de él que lo motiva siempre".

En el caso de Stroman, eso se muestra con un tatuaje, una ficha de poker en su hombro derecho, hecha tres años atrás, con la frase "Críticos, dudosos y odiosos". Al igual que un peleador de artes marciales que utiliza el ímpetu de su oponente para vencer, Stroman, con 26 años, ha lidiado con los destellos de su breve carrera, convirtiendo lo negativo en su aislado mundo en motivación. "Me gusta la presión", dice en el hotel, antes de hacer una pausa. "No, me encanta. Siempre me ha encantado".

Fue algo inculcado temprano en casa por su padre, Earl Stroman, un detective de policía, quien contrastaba su pequeña estatura con una voluntad incansable en el gimnasio, en el cual levantaba pesas a diario y se transformó en un hombre de físico imponente. Earl, afro-americano, le enseñó a su hijo las injusticias de la vida, indicándole que, siendo Marcus pequeño e identificado como negro, tendría que trabajar el doble a fin de sobrevivir. Necesitaba ser arrogante, seguro de ser el mejor, y respaldar esa actitud con acciones.

A los 6 años de edad, ya Stroman hacía corridas con un paracaídas adherido a su espalda y hacía deslizamientos con peso. A pesar que sus padres se divorciaron cuando estaba en quinto grado, ambos estuvieron fuertemente presentes en su vida: Adlin era la persona cariñosa y de apoyo ("Marcus se metía en mi cama cuando era un niño pequeño", afirma), y Earl era el hombre fuerte. En las semanas en las cuales Marcus se quedaba con su padre, Earl a veces despertaba a su hijo antes de las 5 de la mañana para que pudieran entrenar juntos. Regresaban al gimnasio en la noche. "Vaya a trabajar, Boo", Earl le decía a Marcus.

"Me llevaba al límite", dice Stroman de su padre. "Era intenso".

En la escuela secundaria, descubrió que algunos padres de sus compañeros de equipo hablaban mal de él en Internet, diciendo que nunca jugaría en la universidad. Esa era la motivación que Stroman necesitaba. Fue abridor en la Universidad de Duke, lanzando rectas alrededor de 95 millas, consiguiendo honores en su propia alma mater y en la NCAA por ponches propinados. Earl y Adlin viajaban de Nueva York a Durham para presenciar las aperturas de Stroman y, después de los partidos, Stroman les pedía que evaluaran su actuación. El trabajo conjunto familiar dio dividendos: Tres años luego que Stroman declinara la oferta de los Nacionales de $400,000 tras ser escogido en la ronda 18 del sorteo, los Azulejos lo seleccionaron en la primera ronda del draft 2012.

Stroman pasó su primer año en el sistema de los Azulejos como relevista antes de abrir 20 partidos para su equipo Doble-A en 2013. En una de sus aperturas ese año, Stroman vio los asientos detrás del home plate y vio a su ídolo, Pedro Martínez, otro abridor que confrontaba las dudas sobre su estatura (mide 5-11 (1,56m)) y compitió ferozmente, sin miedo de verse las caras con su oponente.

Stroman lanzó un partido desastroso en frente de Martinez, concediendo siete carreras en la primera entrada. Sin embargo, el día después de ese desastre, Martínez y Stroman se encontraron y hablaron a solas en los jardines. "En 25 minutos, hizo apuntes mentales de toda mi apertura", rememora Stroman. "Me hizo saber lo explosivos y fuertes que eran mis pitcheos, pero me dijo que habían ajustes que tenía que hacer".

Luego de la conversación, Stroman corrió hacia el camerino, agarró su teléfono y rápidamente empezó a hacer notas relativas a todo lo que Martínez le había dicho. Desde entonces, incluso luego de haber sido ascendido a las Mayores en 2014, ha abierto el archivo "Pedro Martínez" de su teléfono antes de cada aparición, leyendo nuevamente cada palabra.

Le ha funcionado bien. En su año como novato, comandó a la rotación de los Azulejos en FIP (pitcheo independiente del fildeo) (2.84) y los aficionados de Toronto empezaron a murmurar con respecto a un posible as de la franquicia. Pero, en 2015, Stroman sufrió un desgarre en su ligamento cruzado anterior y se le dijo que su recuperación tomaría tiempo. En la forma típica de Stroman, hizo su rehabilitación en la Universidad de Duke, terminó los créditos que requería para un título en sociología, luego tuvo marca de 4-0 en septiembre con Toronto y abrió tres encuentros de postemporada.

"Nunca dudo", dice Stroman. "Siento que una vez que uno duda en una situación, ya ha perdido. Deposito mucha confianza en mí mismo".