El Barça, en fuera de juego con el posible traspaso de Alexis Sánchez

BARCELONA -- Alexis Sánchez puede abandonar este verano el Arsenal a través de un traspaso millonario que especulándose desde hace varios meses se afirma en Londres es muy posible que se haga finalmente realidad. El chileno dejaría en las arcas del Arsenal no menos de 65 millones de euros… Y el Barcelona no verá apenas ni unas migajas de tamaña operación.

El club azulgrana traspasó a Alexis al Arsenal en el verano de 2014 por 42.5 millones de euros en una venta que se entendió magnífica desde un punto de vista deportivo cuando le sustituyó en la plantilla por Luis Suárez… Pero en la negociación no pudo, o no supo o no atendió, colocar una cláusula que defendiera sus intereses futuros con el jugador chileno.

Quiere esto decir que el Barça no incluyó ninguna cláusula por la cual se reservase porcentaje alguno de un futuro traspaso del jugador a un tercer club desde el Arsenal. Si en no pocas operaciones se colocan cláusulas que oscilan entre el 5 y el 15 por ciento, por Alexis no hubo ninguna.

Y esta circunstancia ha provocado que ahora, cuando el tocopillano apunta a una venta millonaria, el Barcelona se haya quedado en un fuera de juego evidente cuando podría estar en disposición de atender con interés a una operación que le permitiera el ingreso de, por lo menos, 6 millones de euros.

Getty Images

¿Una cifra menor? En las actuales circunstancias, con el montante financiero que mueve hoy en día el fútbol de élite, es cierto que no es una cantidad escandalosa… Pero sí a tener en cuenta. Tanto por la propia cifra como, también, por la demostración de la poca, o nula, agilidad de los ejecutivos del Barça a la hora de negociar aquel traspaso.

De hecho, y aunque no hay constancia oficial de la operación, desde Anfield Road se asegura que el Liverpool sí incluyó en el traspaso de Suárez al Barça una cláusula por la que adquiría el derecho a cobrar un porcentaje de un futuro traspaso del delantero uruguayo por parte del Barça. Se supone que a partir de una cantidad, alta, pero algo había.

Ahora, si el Arsenal traspasa a Alexis por esos 65 millones el Barcelona, en base al mecanismo de solidaridad FIFA, tendría derecho a repartirse con el Udinese, que le fichó en 2006 al Cobreloa, el 4 por ciento del montante total, pero nunca en igualdad de condiciones, sino con la base de un 50 por ciento anual de lo que tocase.

Y como solo permaneció una temporada en el Barça con menos de 23 años, en base a los cálculos, el Barça podría tener derecho a ingresar… algo menos de 200 mil euros.

Una cantidad ínfima y que deja al descubierto la mala gestión que, en su día, llevo a cabo el club azulgrana en el traspaso de Alexis.