BARCELONA -- El Clásico español se juega en los despachos antes de que el domingo comience a rodar el balón en el Santiago Bernabéu y la sanción a Neymar se ha convertido en un campo de batalla en que el Barcelona ha jugado hasta última hora sus cartas... en un asunto que todavía no está cerrado.

Y es que el TAD respondió a la jugada del Barcelona con una comunicación que da a entender que podría romper con la norma habitual y reunirse de urgencia para tratar el recurso. Con lo que decidiría a última hora en un tema que no se antoja favorable a los intereses del club azulgrana.

Amparándose en la ley y conociendo el modus operandi del Tribunal Administrativo del Deporte, el Barça presentó este viernes por la tarde el recurso ante el organismo con el objetivo de conseguir la cautelar para el futbolista brasileño... Sabiendo que el TAD se reunía por la mañana y que no podría tratar ya el tema.

El diario Marca pudo comunicarse con el presidente del TAD, Enrique Arnaldo, quien admitió que el asunto no estaría cerrado. “Nosotros estaremos disponibles y nos reuniremos si hace falta”, citó el diario madrileño al dirigente, quien incluso insinuó que la reunión podría llevarse a cabo telefónicamente: “Se puede hacer de forma no presencial, incluso por teléfono porque no sería la primera vez”.

El TAD, de todas formas, no tiene previsto reunirse motu proprio. Quiere esto decir que solamente trataría esta sanción de Neymar en caso de ser apelado a ello, aunque sin especificarse si pudiera ser la Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes o, incluso, el Real Madrid quien le forzase a ello.

Quien, desde luego, no lo hará será el FC Barcelona, que presentó el recurso a sabiendas de los horarios y fechas de reunión del TAD y esperando que, como es norma habitual, no se reúna después de los viernes por la mañana.

Las posibilidades de que, en caso de llevar a cabo esa reunión extraordinaria, el TAD atendiera al recurso presentado por el club azulgrana, se entienden escasas a primera vista puesto que la sentencia que dio a conocer el Comité de Apelación de la Federación al primer recurso interpuesto por el Barça se considera lo suficientemente ajustada a los hechos como para no otorgar a Neymar medida cautelar alguna.

El malestar con el proceder del Barcelona por parte de los miembros del TAD es evidente, considerando que aunque presentó el recurso ajustándose a los plazos legales, lo hizo este viernes de manera intencionada cuando ya no estaba reunido el tribunal, forzándole a quedar en entredicho tanto si no se reuniera de urgencia, lo que sería visto como un trato de favor al club azulgrana por el vacío legal que ello supondría con la ley en la mano, o como un perjuicio premeditado en caso de reunirse de manera extraordinaria porque nunca lo hizo en el pasado.

Es por ello que el TAD solo se reunirá para tratar el tema, ya sea de forma presencial en el despacho o telefónicamente, si se le presiona para que lo haga. Y no sería de extrañar que así sea...