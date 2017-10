BARCELONA -- El FC Barcelona seguirá en la Liga española, como el RCD Espanyol y el resto de clubs deportivos profesionales, al menos hasta el final de esta temporada. De hecho, ni en Cataluña ni en Madrid se plantea ahora mismo, a pesar de la situación política y social que se vive en las calles catalanas, un cambio de escenario a corto o medio plazo.

“Queremos seguir en la Liga y no contemplamos otro escenario”, proclamó el portavoz del Barcelona, Josep Vives, en una entrevista con la cadena Cope, en la que dejó clara la postura del club azulgrana. “Ha sido Javier Tebas el único que ha dicho que el Barça no jugaría en la competición, no nosotros”.

En cualquier caso el presidente de la Liga se mantiene firme. “Si este proceso avanza, que esperemos que no, los clubs catalanes no podrían jugar en la Liga”, sostiene Javier Tebas desde hace meses. “Si hacen un proceso unilateral, igual que se irían de la Unión Europea, no podrían jugar en la Liga” repitió el dirigente el 8 de septiembre.

“Esperamos que la situación se reconduzca porque España es un Estado de Derecho y las ilegalidades no pueden salir adelante”, resumió Tebas, “preocupado” hace cerca de un mes por una situación que en los últimos días ha degenerado en una situación impensable. Y cuya gravedad sigue, en las calles, en aumento.

“El club (el Barcelona) decidirá la postura que deba tomarse cuando se proclame la independencia. Se analizará en el momento” solventó Vives, reconociendo, eso sí, que lo ocurrido el domingo en Cataluña “es un punto de inflexión y no solo en lo deportivo. Estamos muy afectados por todo”.

Las palabras ‘oficiales’ del portavoz del Barça apartan del plano, sin embargo, que en las oficinas del Camp Nou se trabaja en todos los escenarios posibles. Tanto a corto como a medio plazo.

“No se plantea dejar la Liga, en absoluto”, explicó a ESPN una fuente autorizada del club, admitiendo sin embargo que los servicios jurídicos estudiarían todo lo que pudiera ocurrir y que, a la vez, no ocultó su pesar y preocupación por lo ocurrido alrededor de Piqué en la concentración de la selección española.

La situación, eso sí, escapa a cualquier control. Cataluña “está al borde del precipicio” de acuerdo al titular publicado por El Periódico en una jornada de paro generalizado, auspiciado por el propio gobierno catalán y al que se sumó el FC Barcelona por completo y el RCD Espanyol mayoritariamente… Aunque Quique Sánchez Flores instauró por la mañana un entrenamiento de la primera plantilla.

A partir del Referéndum del domingo, a partir de unos resultados considerados ilegales por el gobierno de Rajoy y presentados como vinculantes por el gobierno de la Generalitat, en Cataluña se cuentan las horas para esa declaración de independencia que puede ser tan simbólica como alarmante.

Este martes, desde primera hora de la mañana, las calles de Barcelona fueron ocupadas por millares de personas favorables a esa declaración de independencia. Y desde el Barça, con el club cerrado a cal y canto, se espera a lo que pueda suceder antes de tener que tomar una determinación.

“No vamos a dejar la Liga, eso por descontado” es el único mensaje inequívoco que, por ahora, se mantiene desde un Barça en el seno del cual no se ocultan signos de preocupación.