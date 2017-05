El Pulso: Chivas, ya es hora de que el 'gigante' despierte

EL PULSO

CIUDAD DE MÉXICO – Han pasado 10 años y cinco meses desde que las Chivas ganaron su título de Liga más reciente. Luce lejana la tarde del 10 de diciembre de 2006, cuando al mando del Chepo de la Torre se coronaron en Toluca.

Desde entonces se han disputado 21 torneos cortos (incluido el presente) en los que el Rebaño Sagrado no ha sido capaz siquiera de disputar una Final. Cuatro Semifinales es lo más lejos que ha llegado en este periodo.

Para nadie es un secreto que la gestión de Matías Almeyda en Guadalajara es positiva por donde se le vea, pues rescató a un equipo prácticamente en ruinas, con problemas de descenso y la identidad perdida. El argentino ‘despertó al gigante’, pero la Liga sigue siendo su gran pendiente.

Dos títulos de Copa y una Súper Copa han ganado los tapatíos con el ‘Pelado’ al mando, pero más de una década es demasiado tiempo sin un título de Liga para uno de los clubes más grandes de México.

Hay dos noticias para las Chivas: una buena y una mala. La buena: que cuentan con el mejor plantel que han tenido en los últimos años, con jugadores destacados en cada línea y varios de ellos material de Selección Nacional. Por ende son favoritos en la serie ante el Atlas.

La mala: cerraron el torneo a la baja, con seis partidos sin ganar (cuatro empates y dos derrotas). El buen futbol desplegado en la primera mitad del campeonato brilló por su ausencia en el complemento. Es justo decir que el equipo padeció el desgaste de jugar la Copa de forma simultánea, pues llegó a la Final y la ganó.

Pese a este panorama, le llegó la hora al Rebaño. Clasificar a la Liguilla y quedar eliminado a las primeras de cambio o en semifinales ya no es opción para un club histórico con más de 10 años de sequía. Matías Almeyda, es hora de que despierte de verdad este ‘gigante’.

A continuación, ‘El Pulso del Clausura 2017’:

1. Tijuana Historia (31 pts. / DG +8)

Es la primera vez en 32 años que un equipo repite como líder general en torneos consecutivos. Ahí el gran mérito de Miguel Herrera al frente de Tijuana, pues sin ser el plantel más caro ni el que más ruido hace, de nueva cuenta terminó la campaña regular en la cima. Ahora el reto de Xolos es demostrar que puede dar batalla por el título, pues en la temporada anterior quedó fuera a las primeras de cambio en Cuartos de Final ante el León que entró como octavo. El partido ante Veracruz no fue lúcido para nada, pero de forma práctica Tijuana se adjudicó la victoria. Cierra fuerte en cuanto a los números, de hecho es el único club que superó la barrera de los 30 puntos, pero futbolísticamente deja ciertas dudas, sobre todo porque tiene marcados altibajos durante los partidos.

2. Monterrey Dudas (27 pts. / DG +8)

. Si Rayados tuviera la mitad del corazón que demostró Monarcas para superarlo en casa, sería máximo favorito al título. Sin embargo, pese a ser un equipo con gran poderío ofensivo, en ocasiones sus futbolistas son solistas que ‘tocan’ sin armonía y por ende el conjunto no tiene un balance positivo. Cierto que ya estaba clasificado, pero en las dos últimas jornadas del torneo regular su desempeño deja serias dudas, y preocupa sobre todo que en casa fue vulnerable. Vuelve a la Liguilla luego de que la campaña anterior arrastró el prestigio y ni si quiera clasificó, y desde luego que es uno de los rivales a vencer, más allá de que no pudo escapara de la irregularidad que reina en el balompié nacional.

3. Chivas Opaco (27 pts. / DG +3)

El futbol ofensivo, vertical y con variantes que llegó a mostrar sobre todo en la primera parte del torneo, sigue sin aparecer y esto debe tener preocupado a Matías Almeyda, pues viene la parte más importante de la campaña y el Guadalajara suma varias jornadas sin demostrar un buen funcionamiento. El balance en las 17 fechas es positivo por donde se le vea, pues aunque tuvo el desgaste de la Copa, supo combinar ambos torneos, coronarse en uno de ellos y colarse a la Liguilla para pelear por el título. La tendencia en los encuentros en los que el Guadalajara no lució fue que su técnico no pudo presentar un ‘11’ base, hubo exceso de rotación e incluso tuvo que echar mano de novatos, por lo que es hasta lógico que no apareciera la mejor versión de los tapatíos. La exigencia para Chivas no se queda en conseguir su boleto a Cuartos de Final, es hora de que dé un golpe sobre la mesa y presente argumentos para convertirse en contendiente al título de Liga.

4. Toluca Debilitado (27 pt. / DG +1)

Pese a terminar el torneo en cuarto lugar general, el Toluca cierra a la baja futbolísticamente, con solo cinco puntos sumados de los últimos 18 disputados. Si bien es cierto que tiene jugadores experimentados y un plantel sólido, los diablos llegan debilitados a los Cuartos de Final en los que se medirán ante Santos, más allá de que cerrarán en casa. Precisamente en el duelo ante los laguneros de la última jornada, fueron incapaces de reflejar su superioridad numérica en dos ocasiones, pues los guerreros se quedaron con 10 hombres en una primera instancia, y posteriormente con nueve. El técnico Hernán Cristante va a recuperar a Rubens Sambueza y Enrique Triverio para el arranque de la Liguilla, pero es natural que ambos llegarán sin ritmo de competencia tras haber estado la segunda parte de la campaña inactivos. Los Diablos deben despertar en la parte más importante de la temporada o se irán a las primeras de cambio en la fase decisiva.

5. Santos Serio (26 pt. / DG +5)

Perdió solo un partido en el torneo, pero empató 11; sin embargo, Santos luce fuerte en su regreso a una fase final, y pese a estar abajo una posición con respecto a Toluca, su rival en la Liguilla, llega mejor que los Diablos y es favorito en esta eliminatoria. En la ida no contará con dos hombres muy importantes como Djaniny Tavares y Gael Sandoval, pues ambos fueron expulsados frente a los escarlata, y se trata de dos bajas muy sensibles, pues son hombres que difícilmente tienen un reemplazo de su nivel en el conjunto de La Comarca. Serio y buen trabajo de José Manuel de la Torre en sus segunda campaña en la institución, Santos tiene una idea colectiva, en términos generales juega bien y cuenta con futbolistas en extraordinario momento como Osvaldo Martínez, quien es el gran mariscal de campo de esta escuadra.

6. Atlas Desnudo (26 pts. / DG +4)

Salvo el clásico tapatío en el que Chivas lo exhibió, Atlas había convertido el Estadio Jalisco en una fortaleza; sin embargo, en la última jornada Jaguares desnudó la vulnerabilidad de los Zorros. Inoperantes, sin claridad en ataque, con escasos recursos por las bandas para ganar en el uno a uno, y frágiles en defensa. Una cara totalmente opuesta a la que una semana atrás demostró en el Estadio Azteca frente al América. Ahora bien, el trabajo de José Guadalupe Cruz no se ve ensombrecido por este tropiezo, pues sin contar con un plantel poderoso ni mucho menos, el técnico le sacó ‘agua a las piedras’ y lo clasificó a la Liguilla. No luce como uno de los favoritos al título, pero si es capaz de ofrecer el futbol vertical que llegó a demostrar en sus mejores momentos, puede competir y complicarle a cualquiera.

7. Tigres Favorito (25 pts. / DG +14)

La mejor versión del campeón vigente del futbol mexicano regresó en el momento más oportuno. Tigres deambuló en la medianía gran parte del torneo; sin embargo, solo tuvo que apretar el paso en las últimas jornadas para colarse a la Liguilla, y pese a que no está entre los cuatro primeros es, sin duda, el máximo candidato al título. El poderío de este club es sencillamente incomparable en la Liga MX, así que cuando sus futbolistas se conectan resulta prácticamente imposible vencerlo. Frente a Querétaro no tuvo oposición y no quiso ensañarse porque la goleada pudo ser más grande. Estos Tigres tienen todo para convertirse en el tercer equipo que en torneos cortos es Bicampeón en campañas consecutivas; antes lo hicieron los Pumas en 2004 y el León 10 años más tarde. Aunque Monterrey tiene la palabra en Cuartos de Final.

8. Morelia Gesta (24 pts. / DG +3)

Monarcas estuvo descendido cinco minutos, entre el 85’ y 91’ que cayó el histórico gol del peruano Raúl Ruidíaz, y en honor a la verdad, por el futbol mostrado, la entrega y corazón, los michoacanos no merecían perder la categoría. Cierto que arrastraban torneos miserables, pero esta versión del Morelia juega bien cuando la presión no lo carcomía, sale a proponer dentro y fuera de casa, y debido a que en cada contienda estaba en juego la permanencia, dejaban el alma hasta el silbatazo final. El guion de esta historia resultó perfecto para los dirigidos por Roberto Hernández, pues además del agónico y dramático triunfo en Monterrey, éste le alcanzó para colarse a la Liguilla, en donde se medirá con el líder general Tijuana. Todo lo que venga será ganancia para los michoacanos, que ya sin la presión del descenso puede soltarse y desplegar el futbol ofensivo que gusta a su entrenador.

9. América Fracaso (24 pts. / DG 0)

América llegó a la Jornada 15 prácticamente clasificado, pues necesitaba un punto para amarrar su boleto a la Fase Final; sin embargo, tres derrotas en fila (Santos, Atlas y Pachuca), dos de ellas en casa sellaron el fracaso y evitaron la Liguilla 11 de forma consecutiva para el club. Más allá del sobado tema de los lesionados y bajas del conjunto azulcrema durante la campaña, esto debe señalarse como un fracaso que tiene a Ricardo La Volpe como el principal responsable. El técnico fue incapaz de imprimirle un estilo al equipo, se olvidó del espectáculo y la efectividad que tanto pregonó y las Águilas fueron un conjunto vulgar, que atacaba a los tumbos, sin una idea. El ‘Bigotón’ está fuera del club y parece inminente el regreso de Miguel Herrera; falta ver sin con el ‘Piojo’ vuelve el futbol.

10. Pachuca Tarde (24 pts. / DG 0)

Está claro que Pachuca apostó todas sus cartas a ganar la Concachampions para asistir al Mundial de Clubes en diciembre; si además de esto, lograba colarse a la Liguilla bienvenido; sin embargo, no sucedió. Una de las mejores versiones de los Tuzos apareció en el Estadio Azteca, pues con la urgencia de ganar, de inmediato impuso condiciones ante el América atacando de forma veloz y vertical. La superioridad de los hidalguenses estaba reflejada perfectamente con el 2-0, pero llegó el exceso de confianza y se vieron alcanzados en el marcador. A final de cuentas firmaron una tardía victoria, pues al no depender de sí mismos las combinaciones no le favorecieron y quedaron fuera de la Liguilla. Era un riesgo asumido, sí, aunque eso no le quita que sea un duro revés para una institución que ya se acostumbró al protagonismo.

11. Cruz Azul Reestructura (21 pts. / DG -1)

Paco Jémez tendrá una segunda oportunidad con Cruz Azul, luego de una temporada que a todas luces fue decepcionante, pues el equipo se reforzó para por lo menos llegar a la Liguilla. El español está obligado a pasar de las palabras a los hechos, pues ciertamente su discurso suele ser elocuente, pero eso ya no alcanza en un equipo que tiene seis torneos consecutivos sin clasificar. La victoria bien lograda ante el León no borra en absoluto la campaña de pesadilla que ha tenido La Máquina y no tendría que nublar ni a la directiva ni al propio Jémez de cara a la decisión del armado del plantel para el próximo torneo. Queda claro que hay jugadores que deben salir de la institución: Joao Rojas, Enzo Roco, Jorge Benítez y Richard Ruiz, por mencionar solo a algunos. Por lo pronto y ya son tres años, los celestes verán la Liguilla por televisión.

12. Necaxa Decoroso (21 pts. / DG -5)

El cierre del torneo para el Necaxa resultó decoroso, luego de que durante varias jornadas estuvo entre los últimos lugares de la clasificación. Sin embargo, este equipo había dejado la vara muy arriba tras llegar a Semifinales, por lo que en el balance de esta campaña es negativo; cierto, consigue su objetivo primordial que era salvarse del descenso, pero por el plantel que ya existía y los refuerzos que llegaron, las expectativas eran altas y los resultados pobres. Renovar o no al técnico Alfonso Sosa deberá ser una encomienda muy bien pensada por parte de la directiva rojiblanca, pues pese a que su buena labor desde la Liga de Ascenso es incuestionable, en este torneo quedó claro que no supo renovar al equipo en sus planteamientos, en la competencia interna que debe existir, pues los refuerzos fueron usados de forma esporádica y siempre en condiciones adversas.

13. Veracruz Cabezón (21 pts. / DG -6)

Llegó a la última jornada del torneo salvado del descenso, que era su principal objetivo, y tenía mínimas posibilidades de clasificar; sin embargo, sucumbió ante Tijuana. Veracruz corrió con gran fortuna, pues hasta hace dos semanas parecía condenado y no dependía de sí mismo para mantener la categoría, pero con dos triunfos combinados con tropiezos de sus adversarios (Monarcas y Jaguares), amarró su permanencia. Gran mérito tienen tanto Juan Antonio Luna como Cristóbal Ortega, pues tomaron a un equipo desangelado, prácticamente hundido y sin variantes, para cambiarle la cara, reanimarlo y salvarlo. La salida salida de Carlos Reinoso por motivos de salud o los que hayan sido, fue lo mejor que le pudo pasar al equipo, que con el ‘Maestro’ no daba para más. Ahora a planear de mejor manera el próximo torneo.

14. León Condena (20 pts. / DG -2)

Esta vez no hubo milagro y el repunte se quedó corto, por lo que ‘La Fiera’ no clasificó a la Liguilla. La condena del club fueron los pésimos resultados la primera mitad del torneo y un poco más, por lo que aunque cerró fuerte, ya no tenía margen de error y cualquier titubeo lo dejaba fuera, tal como sucedió. Es curioso que el torneo pasado Javier Torrente llegó para ser el revulsivo del equipo y no solo lo clasificó, si no que eliminaron en Cuartos de Final al líder Xolos; sin embargo, ahora que tuvo tiempo para planear, elegir refuerzos y demás, los esmeraldas no funcionaron. A la distancia y por lo visto en 17 jornadas, parece que el León requiere renovarse en algunas posiciones. El juego que perdieron ante Cruz Azul en esta fecha final reflejó más al equipo inoperante, que al que ilusionó a su gente con el repunte.

15. Querétaro Pobre (19 pts. / DG -6)

La llegada de Jaime Lozano al club en sustitución de Víctor Manuel Vucetich solo representó una chispa de cambio, pues hilvanó algunas victorias, salió de los últimos puestos y merodeó los sitios de clasificación; sin embargo, fue cuestión de tiempo para que Gallos volviera a su realidad. Es un equipo con un plantel muy pobre, varios jugadores veteranos y un director técnico inexperto, lo cual no es poca cosa. Tigres exhibió todas las carencias de Querétaro, que ni siquiera le pudo competir pese a estar en casa. Luce lejano el torneo en el que estos Gallos se metieron a una final ante Santos, pues desde entonces solo han dado tumbos en la Liga, aunque sumaron el primer título de su historia al ganar la Copa en su edición antepasada. Seguramente se quedará Lozano y será fundamental conocer si la directiva estará dispuesta a invertir, pues con la plantilla actual no se puede aspirar a mucho.

16. Chiapas Despedida (19 pts. / DG -10)

El equipo pagó las consecuencias de varios años de malas decisiones. Lo cierto es que en Chiapas no existe una estructura deportiva: hay adeudos, la directiva quiso deshacerse de la franquicia en varias ocasiones, Sergio Bueno se peleó con algunos jugadores, otros fueron despedidos en pleno torneo, entonces así es imposible mantenerse en Primera División. Loable el triunfo y vergüenza deportiva de estos futbolistas ante el Atlas, pero ya no dependían de sí mismos, y aunque acariciaron el milagro, éste finalmente no llegó. Ahora en la Liga de Ascenso Chiapas deberá reconstruirse o estará condenado a desaparecer.

17. Pumas Tristeza (18 pts. / DG -9)

En el Club Universidad los fracasos se justifican a partir de que el equipo juega con ‘muchos’ canteranos, además de que tuvo lesionados durante el torneo. Bajo esto que pretende ser un argumento, no existe autocrítica, la misma directiva se compra el cuento de impulsar y revivir las fuerzas básicas, entonces no hay repercusiones. No pasa nada si no clasifican, no pasa nada si son una de las peores defensas de la Liga, no pasa nada si Palencia no demuestra ser un entrenador válido. En Pumas no pasa nada ni siquiera si el Puebla, último lugar general, llega a CU, les ‘pinta la cara’ y les gana. Es una tristeza el presente de los auriazules, con futbolistas que por ser de cantera juegan aunque su nivel sea paupérimo (Javier Cortés, Josecarlos Van Rankin y José Antonio García, los ejemplos perfectos) y que ahí seguirán, pues la directiva encabezada por Rodrigo Ares de Parga apuesta por la austeridad y sus jóvenes, aunque éstos no existan. No pasa nada en los Pumas que son una vergüenza.

18. Puebla Corto (16 pts. / DG -7)

Hace una semana, luego de caer ante el Necaxa, José Saturnino Cardozo, técnico del Puebla, fue muy claro en el sentido de que con el plantel actual no tiene argumentos para competir, por ende está en pláticas para renovar con la exigencia de cinco refuerzos. Ante Pumas el conjunto de La Franja mostró vergüenza deportiva y más allá del resultado, en el balance general fue mejor que los universitarios. Desde ahora tendrá que empezar la planeación de la próxima temporada, pensar en refuerzos, en quién va a acompañar a Cristian Campestrini como baja del club, y todos los detalles del armado del equipo. Cardozo le ha impregnado mucho corazón y espíritu de lucha al Puebla, pero queda claro que no alcanza con eso para ser competitivo.