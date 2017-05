"Técnicos, sin currículum ni ética para criticarme": La Volpe

MÉXICO -- Ricardo La Volpe, extécnico del América, explotó en contra entrenadores que se encuentran en medios de comunicación, sin currículum para criticarlo en su paso por las Águilas.

El ‘Bigotón’, en entrevista exclusiva con ESPN Digital, consideró que hay estrategas que se ponen a la vista, porque nadie los contrata, lo que realmente le da “asco”, pues carecen de códigos de ética, porque critican sobre cómo debe de jugar un club, cuando realmente deben mirarse en un espejo y preguntarse “qué lograron”.

“Una cosa es escuchar periodistas, se pueden aceptar sus críticas, decir si jugué bien o mal, pero hay entrenadores, no voy a dar nombres, que están en paneles, que si yo veo su currículo me pregunto ¡qué lograron como técnicos, por favor! A ver, el periodista informa y se puede equivocar, pero cuando yo escucho a técnicos, que quieren ponerse a la vista para que los contraten dirigentes, me da asco, no tienen códigos, no tienen ética”.

Vía telefónica explicó que hace dos semanas, una revista (L’Equipe), “me nombró entre los 50 mejores técnicos del mundo, cuando esos que me critican ¡ni los conoce el mundo!, por lo menos a mí me demostró esa revista que el mundo me conoce”, ratificó, luego de hablar sobre los códigos que deberían tener técnicos que firman contratos, aun y cuando hay un entrenador al frente del equipo.

Mexsport

Ricardo insistió: “No tienen ética (los técnicos), no tienen códigos, son unos mercenarios que quieren figurar criticando, cuando las cosas vienen mal. Quieren venderse cuando alguien está caído, uy –dicen- a este lo mato, como que vos sos mejor, no, yo les digo vos no figuraste en el mundo nunca. Yo logré ser cabeza de serie para un Mundial, pasé caminando eliminatorias, pasé y fui a una Copa del Mundo, a unos Olímpicos, entonces, esa gente que se cuide de hablar, por favor, no sean mercenarios, porque sus currículums son ho-rri-pi-lan-tes, que hagan críticas constructivas”.

Recordó que hace poco escuchó a un entrenador que dijo que podía sacar de las divisiones inferiores jugadores del América, “ no sacó en su vida y fue manejado por un empresario toda su vida, ¡de qué habla! Si yo expresara todo… Pero no lo voy hacer, porque voy a escribir un libro con todas las mentiras. Tengo 35 años para hablar de conocimientos futbolísticos desde cualquier perspectiva".

Se le comentó su opinión de entrenadores que son contactados antes para firmar con equipos que ya tiene a alguien en el cargo, caso Miguel Herrera, que mientras el 'Bigotón' dirigía ya se hablaba en los medios de que había firmado con el América. “No puedo ir a decirle ‘a ver Miguel por qué no me hablaste’, no es código mío, para mí los códigos los tengo bien hechos, cada uno se maneja en la vida con su pensamiento y forma de ser”.

Imago7

Prosiguió: “No le puedo reclamar, si a él lo fue a buscar el América y fue contratado. ¿Cómo le voy a reclamar si es profesional? Si fue y firmó o estaba firmado antes, es problema suyo. Sin duda, eso no facilita el trabajo porque el rumor llega a los jugadores y cuando vos quieres dar indicaciones o una disciplina o reto y forma de jugar, lógicamente que el jugador puede pensar: 'De qué habla éste si éste ya está afuera'”.

La Volpe expuso que no se ve a meter en esas cuestiones. “Cada quien sabe en su consciencia si hizo bien las cosas. Cada uno se autoanaliza y eso es lo bueno. Yo estoy con Cristo, con mis ángeles, hoy me acerco al de arriba y le digo a mis Ángeles que me protejan”, sin embargo se preguntó si a Antonio Mohamed salió de América como campeón y lo suplió Gustavo Matosas , que había sido firmado antes, qué podía esperar él que ni a la Liguilla clasificó.