El Top 10 de la Semana de la NBA ha sido el "espacio seguro" de todo aficionado a la mejor liga de básquetbol del planeta esta temporada. Hemos reído, soñado, ¿llorado? y disfrutado de una de las mejores temporadas regulares de la historia.

Vimos a Russell Westbrook promediar un triple-doble en la temporada y sobrepasar el récord de una leyenda como Oscar Robertson con 42 de ellos para dejarnos a todos boquiabiertos.

Los Cleveland Cavaliers fueron los campeones vigentes más cuestionados de los últimos años y atravesaron una montaña rusa de emociones para llegar a los playoffs con la sensación de que regresar a las Finales por tercer año consecutivo será más difícil que nunca, y varios de los nuestros como Karl-Anthony Towns, Pau Gasol y Manu Ginóbili nos siguieron enorgulleciendo noche tras noche.

Antes de meternos de cabeza en la postemporada, aprovechemos esta ocasión para ser unos nostálgicos empedernidos y repasar lo mejor que nos dejó la campaña 2016-17, ¿dale?

1. El Jugador Más Valioso: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports

James Harden y LeBron James podrán contar con más victorias y Kawhi Leonard será mejor defensor, pero nadie fue más valioso para su equipo que el número cero del Oklahoma City Thunder. Bah, en realidad él fue el número uno de la liga entera.

Westbrook puso toda la bronca y frustración que tenía tras la partida de su ex compañero y amigo Kevin Durant a Golden State en una botella y le recetó una patada en el trasero a cuanto base rival se le interponga en el camino como líder de la NBA en puntos por partido (31.6, nadie más superó los 29), tercero en asistencias (10.4) y décimo en rebotes (10.7, el único base o escolta entre los 10 primeros) mientras promedió un triple-doble sin haber estado 40 minutos en cancha durante ninguno de sus 81 compromisos.

En esta época de descansos y excusas para no jugar, Westbrook dijo presente en todas las canchas.

Sin embargo, los números no son lo que definen su verdadero valor. Westbrook provee algo más que talento. Algo más parecido a magia.

La canasta sobre la bocina Russell Westbrook que le da la victoria a OKC Thunder frente a Denver Nuggets. MVP pic.twitter.com/mJmpTW78PC — More Than A Game ™ (@Pasion_Basket) April 9, 2017

Desde su extensión de contrato en Oklahoma City tras la ida de Durant a sus 50 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias y triple ganador insólito desde Texas contra los Denver Nuggets, Westbrook nunca dejó que una ciudad pequeña y humilde que solo cuenta con el Thunder como franquicia profesional se venga abajo.

La marca de 47-35 de su equipo no parece nada increíble, pero sí lo es considerando que él no contaba con ninguna otra estrella a su lado. Steven Adams y Victor Oladipo son buenos jugadores, pero Westbrook se los puso al hombro y los arrastró a los playoffs.

Nadie fue "Jugador de la Semana" más que él esta temporada, así que nada es más apropiado que culminarla nominándolo como MVP por primera vez.

2. El Jugador Menos Valioso: Chandler Parsons (Memphis Grizzlies)

Jerome Miron/USA TODAY Sports

Si te digo que los Grizzlies clasificaron a los playoffs eso no te mueve un pelo, ¿verdad? Después de todo, ellos han sido una fija entre los ocho primeros de la Conferencia Oeste desde el 2011. Lo que separa a esta temporada de todas las otras es que esta vez lo lograron sin poder contar con Chandler Parsons, el agente libre que firmó un contrato por cuatro años y 94 millones de dólares con los Grizzlies en julio del año pasado y procedió a promediar 6.2 puntos y 1.6 asistencias por partido las 34 veces que se dignó a disputar 19.9 minutos por encuentro como titular indiscutido en cada uno de ellos.

El ex alero de los Houston Rockets y Dallas Mavericks que había promediado un 41.4 por ciento de efectividad en triples en 61 juegos la temporada pasada vio a ese porcentaje caer al 26.9 por ciento en esta, el peor de su carrera. Es que claro, sus rodillas estaban tan destrozadas que él disputó su último encuentro el 28 de febrero antes de someterse a una cirugía en los meniscos de su rodilla izquierda que lo marginó por el resto del año.

Parsons también se había sometido a una operación en los meniscos de la rodilla derecha en marzo del 2016, pero eso no le previno cobrar sus 22 millones de dólares (1/4 del presupuesto de los Grizzlies) o intentar levantarse a modelos en Instagram.

chandler bing is my spirit animal pic.twitter.com/PBUhKAqm8R — Friends TV Show (@FriendsComedy) April 10, 2017

Mientras Parsons se pondrá su mejor traje y será espectador de lujo, los Grizzlies intentarán hacer algo a lo que ya están acostumbrados: Ganar sin contar con su ayuda, esta vez contra los San Antonio Spurs en la primera ronda de los playoffs.

Gracias por nada, Chandler.

3. Los Mejores Partidos de la Temporada

Kyle Terada-USA TODAY Sports

25 de diciembre: Golden State Warriors 108-109 Cleveland Cavaliers. Estos dos equipos se vieron las caras por primera vez desde las Finales de la temporada anterior y nos dieron el mejor regalo de navidad que podríamos pedir: Una remontada épica de los Cavs que perdían por 14 en el tercer cuarto y el doble ganador de Kyrie Irving, el verdugo de los Warriors en casa ajena una vez más, con 3.4 segundos por jugar.

Nada volvería a ser igual para los Cavaliers desde ese entonces. El último momento verdaderamente feliz de su temporada hasta ahora.

23 de enero: Miami Heat 105 - 102 Golden State Warriors. Bienvenidos a "Waiters Island".

Reminder:



Waiters beat the Warriors with this shot earlier this season pic.twitter.com/lsPlZY0xFt — Cavs Sports Talk (@CavsSportsTalk) March 7, 2017

Aquel triple ganador de Dion Waiters en Miami marcó la cuarta de 13 victorias consecutivas de un Heat que pasaría de contar con una marca de 11-30 en la primera mitad del año a 41-41 y quedarse a un desempate con los Chicago Bulls de los playoffs...

Hablando de los Bulls...

Martes 21 de marzo: Toronto Raptors 115-112 Chicago Bulls (Tiempo Suplementario). Los Raptors ganaron por tercera ocasión consecutiva tras remontar una desventaja de 15 puntos en el último cuarto gracias a los 42 puntos de DeMar DeRozan, pero Robin Lopez y Serge Ibaka se llevaron todas las miradas con su pelea de boxeo frustrada en el tercer cuarto.

Expulsión y suspensión para ellos también.

Una pena que no puedan volver a verse las caras hasta las Finales del Este, y eso es improbable.

Miércoles 29 de marzo: Orlando Magic 106-114 Oklahoma City Thunder (TS). Westbrook se lució con 57 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias durante una actuación prodigiosa que incluyó el triple del empate en plena corrida antes de la chicharra en el último cuarto.

Domingo 2 de abril: Indiana Pacers 130-135 Cleveland Cavaliers (2TS). LeBron James con 41 puntos, Paul George con 43 y un partidazo que se jugó con intensidad de postemporada. ¿Una potencial previa de su serie que inaugura a los playoffs el sábado, quizás?

4. Volcada del Año

James Johnson dunk pic.twitter.com/kL51cxdJy2 — The Daily Loud (@DailyLoudSounds) March 29, 2017

Johnson mató a Marcus Morris y dejó la evidencia postrada para la posteridad por el suelo del Palacio de Auburn Hills, el ahora ex hogar de unos Pistons que se mudarán a Downtown Detroit a partir de la temporada que viene.

5. El (Casi) Novato del Año (Joel Embiid)

AP Photo/Matt Slocum

Embiid solo pudo disputar 31 juegos como "novato" tras verse marginado de las canchas los dos años anteriores por el fantasma de las lesiones que lo volvió a ahuyentar sin dejarlo disputar apenas una mitad de este.

Sin embargo, esos 31 juegos fueron tan memorables que le otorgaron esperanza a una ciudad que no cuenta con ella gracias a sus volcadas y sus 20.2 puntos por partido mientras se veía limitado a 25 minutos de acción por noche. Los Sixers, Eagles, Flyers y Phillies se empecinan en decepcionar a su afición, pero Joel Embiid le puso onda y sobre todo talento inusitado a esta temporada.

Su noche más inolvidable llegó el 18 de diciembre cuando los Sixers ganaron por 108-107 en casa contra los Brooklyn Nets gracias a los 33 puntos y 10 rebotes en apenas 27 minutos del fenómeno de Filadelfia.

No es posible considerar Novato del Año a alguien que jugó tan poco, pero no cabe duda de que él si fue la gran sensación.

6. @ESPNDatos del Año (9 de abril)

¡Russell Westbrook llega a 42 triple-dobles y hace historia! #NBA pic.twitter.com/snbonIdWqQ — ESPN Datos (@ESPNDatos) April 9, 2017

7. Mejores Citas de la Temporada

AP Photo/Darren Abate

Popovich sobre Trump, 13 de febrero: "No inició su presidencia aplacando a los grupos que denigró durante la campaña. No ha dicho nada sobre las mujeres, negros, hispanos, la comunidad LGBT, gente minusválida. Ha actuado como si nada hubiera pasado. Así que, esa disposición de hacer lo que sea necesario para ser electo, el hablar y actuar de la manera como lo hizo, eso me pareció inaceptable. Es realmente repugnante".

Incluso la gente que votó por él lo reconoce, pero algún motivo pueden ignorar eso y perdonarlo. Su personalidad - esa incapacidad para no ser arrogante - alimenta sus dichos y decisiones, y eso es lo que te da miedo".

Lavar Ball: "Lonzo tendrá el mismo impacto que Magic".

Stephen A. Smith: "¡Hay algo mal contigo!".

Lavar: "¡Será mejor que Magic! ¿Qué tal eso?".

LeBron James sobre el Palacio de Auburn Hills: "Ha sido muy divertido jugar en este estadio y ser testigo de la historia. Creo que se erigió en el '89. Yo he disputado muchos partidos aquí, he contado con muchas batallas contra varios equipos excepcionales y los fans siempre han sido bastante geniales. Eso va a seguir pasando cuando se muden a Downtown (Detroit)".

8. El Tweet del año

Huge thanks to everyone, who has reached out. I'm humbled and overwhelmed. Honored to be part of the 30k club! #old — Dirk Nowitzki (@swish41) March 8, 2017

Un tiro con salto a lo Nowitzki contra los Lakers le permitió al ala pivot alemán unirse a un club selecto que incluye a Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan y Wilt Chamberlain.

Dirk recibió felicitaciones de parte de todo el mundo del deporte, desde una dedicatoria con un video de LeBron hasta el orgullo del futbolista alemán Bastian Schweinsteiger.

Dirk, por su parte, agradeció todo el cariño recibido y dijo que él estaba "agradecido" por formar parte del club de los 30 mil puntos anotados en su carrera .

9. Entrenador del Año: Quin Snyder (Utah Jazz)

Russ Isabella-USA TODAY Sports

Este galardón probablemente vaya a Mike D'Antoni, entrenador de unos Rockets que pasaron de ser novenos con una marca de 41-41 la temporada pasada a terceros y 55-27 en esta, pero para mí el darle rienda suelta a James Harden y dejarlo manejar los hilos de un ataque frenético no te hace el mejor.

Snyder, por otro lado, maximizó cada gota de potencial de un Jazz que sobrepasó las expectativas con 51 victorias y la mejor defensa de la liga mientras Gordon Hayward se convirtió en una estrella que será de las más codiciadas del mercado de agentes libres y Rudy Gobert lideró a la NBA en bloqueos con partido.

No se sorprendan si Snyder y el Jazz superan a Doc Rivers y los Clippers en la primera ronda de los playoffs y le da más de un dolor de cabeza a Steve Kerr y los Warriors en la segunda.

10. Los Anti Premios del Año

Elsa/Getty Images

Equipo más decepcionante del Este: New York Knicks.

Equipo decepcionante del Oeste: New Orleans Pelicans

Melo-drama del año: La pelea mediática entre Carmelo Anthony y Phil Jackson en Nueva York.

El Top 10 de la semana regresa el viernes que viene con su primera edición de los playoffs. Se viene lo bueno.