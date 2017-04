La maldición del campeón de la Copa MX

El título de la Copa MX del Clausura 2017 estará en manos de Chivas o Morelia, luego de que Guadalajara derrotara de manera dramática a Monterrey, y Monarcas lo hiciera de manera similar ante la Máquina. Sin embargo, el alzar este título es un mal augurio, ya que desde que volvió el torneo en 2012, la “mala suerte” ha acompañado al campeón.

Si bien en estos momentos, Chivas marcha en segundo lugar de la tabla y está prácticamente clasificado, mientras que Morelia es noveno del certamen, y sólo por diferencia de goles no estaría en Liguilla si hoy acabara la competencia regular, y si bien aún pelea por el no descenso, ya no es último de la porcentual, las estadísticas son claras: el campeón de la Copa no ha ganado en su ‘era moderna’ la Liga, e incluso sólo dos campeones del certamen se han metido a la Liguilla.

Mexsport

De los ocho equipos del máximo circuito (contando a Chivas en 2015) que se han proclamado campeones de la Copa MX desde el 2012, ninguna de esas plantillas logró llevarse el título de la Liga MX e incluso seis planteles ni siquiera lograron calificar a la liguilla.

En 2015, el Rebaño Sagrado tras ganar la Copa dejó escapar puntos importantes, pese a estar con posibilidades de avanzar previo a la final del certamen copero que ganó, pero en sus últimos tres duelos no pudo conseguir tres unidades por cotejo y sólo sumó un punto.

Cruz Azul se proclamó Campeón de la Copa en el Clausura 2013 y en la Liga MX llegó a la Final del torneo frente a las Águilas del América. El cuadro cementero se encontraba a tan solo minutos de romper una sequía importante sin ganar la Liga, sin embargo, el equipo celeste no supo manejar los últimos minutos del encuentro y el cuadro de Coapa, tras empatar en el marcador global, obligó que el partido se definiera desde los 11 pasos, donde el conjunto azulcrema logró llevarse el título y Cruz Azul se tuvo que conformar con el subcampeonato.

En el Apertura 2013, Morelia fue el equipo que se proclamó campeón con Carlos Bustos como director técnico, sin embargo, el conjunto michoacano tampoco logró conseguir la corona de la Liga MX. El cuadro de Monarcas clasificó a la Liguilla en la sexta posición de la tabla con 26 puntos, pero no logró avanzar más allá de Cuartos de Final tras caer ante la Fiera del León.

Seis meses más tarde, Tigres fue el equipo que levantó la Copa MX, pero fue el único logro que cosecharon en dicho semestre tras una decepcionante actuación en el torneo Clausura 2014. El equipo norteño no logró ni siquiera calificar a la Fiesta Grande y terminó la fase regular en la décimo cuarta posición con tan solo 21 puntos. Cabe destacar que el conjunto del Tuca ganó solo cinco encuentros en el Clausura 2014.

En el Apertura 2014, Santos se llevó la Copa MX, pero tuvo una historia bastante similar a la de la plantilla de Tigres. El equipo que era dirigido en aquel entonces por el portugués, Pedro Caixinha, tampoco logró clasificar a la Fiesta Grande. El conjunto de Torreón terminó la fase regular en el noveno puesto con 23 unidades.