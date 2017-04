¡Feliz cumpleaños 40 Carlos Beltrán!

ST. PETERSBURG, Florida -- El puertorriqueño Carlos Beltrán arriba a los 40 años el lunes como un jugador importante de un equipo que lidera su división, con el respeto de todos sus colegas y un expediente digno de carreras que eventualmente terminan en el Salón de la Fama de Cooperstown. ¡Felices 40 Carlos!

"Me siento bien, haciendo lo que hago, estando donde estoy, ayudando en muchas facetas", dijo Beltrán a ESPN Digital en el Tropicana Field de St. Petersburg, donde sus Astros de Houston ganaron dos de tres encuentros en el fin de semana ante Rays de Tampa Bay para quedarse con su primera serie en la bahía de Tampa desde el 2008.

Beltrán pegó tres hits y anotó cuatro carreras en la serie y ahora batea .257 con tres dobles, dos jonrones, siete carreras impulsadas y seis anotadas en sus primeros 70 turnos de la temporada, su vigésima en Grandes Ligas y la #23 en el béisbol profesional desde que fue reclutado de la secundaria Fernando Callejo en el sorteo colegial de 1995.

"Ha pasado mucho tiempo. Ya no soy el mismo jugador, pero siento que aún puedo ayudar a un equipo, especialmente a uno que tiene tanto talento joven como los Astros. A mis 40 años, estoy disfrutando plenamente lo que hago", dijo Beltrán, el único pelotero de Grandes Ligas que ha tenido cuatro temporadas consecutivas (2001-04) con al menos 20 jonrones, 30 robos, 100 anotadas y 100 impulsadas.

Beltrán se une al pequeño grupo de peloteros de 40 años o más en rosters activos de clubes de las ligas mayores. El único otro jugador de posición en la lista es el jardinero japonés Ichiro Suzuki, de los Marlins de Miami. Los demás son los lanzadores dominicanos Bartolo Colón, de Bravos de Atlanta, y Fernando Rodney, de Diamondbacks de Arizona; el japonés Koji Uehara, de Cachorros de Chicago; Bronson Arroyo, de Rojos de Cincinnati, y Jason Grilli, de Azulejos de Toronto. El relevista dominicano Joaquin Benoit, de Filis de Filadelfia, se unirá al club el 26 de julio.

Carlos Beltrán arriba a los 40 años con una carrera sólida y enormes posibilidades de ingresar a Cooperstown. Getty Images

Mientras Ichiro es un jardinero sustituto y bateador emergente, Beltrán es el único cuarentón con un puesto seguro en la alineación diaria de su equipo. El boricua ha participado en 17 de los primeros 18 juegos de su equipo, incluyendo tres en el jardín izquierdo, donde ha jugado 17 entradas.

Houston, que ostenta la mejor marca de la Liga Americana, con 13-6, descansa el lunes, antes de comenzar una serie de tres encuentros contra los Indios de Cleveland, uno de los pocos clubes del joven circuito que fue proyectado para tener mejor actuación que los Astros en la temporada del 2017.

LÍDERES WAR JUGADORES ACTIVOS Jugador WAR Temporadas Albert Pujols 100,9 17 Adrián Beltré 90,2 19 Carlos Beltrán 70,2 20 Miguel Cabrera 69,7 15 Chase Utley 64,0 15 Robinson Canó 62,9 13 Ichiro Suzuki 59,8 17

"Beltrán es mucho más que el bateador designado de todos los días, el jardinero ocasional o el quinto bate de los Astros", dijo el puertorriqueño Alex Cora, el debutante coach de la banca de Houston. "Carlos es un caballo que predica con el ejemplo y además de compañero, sirve de mentor y guía para todos esos muchachos jóvenes que tenemos en el camerino. Su aporte va más allá de lo que pueden mostrar los números", agregó Cora.

"Con Beltrán se aprende, no solamente por el consejo que te puede dar, que nos lo da, sino mucho más con su comportamiento", dijo el sensacional torpedero puertorriqueño Carlos Correa. "Su ética de trabajo y profesionalismo obliga a todos los que estamos a tratar de hacer las cosas igual, sin necesidad de que abra la boca", dijo.

Pero aunque es una gran influencia, Beltrán no es un veterano que juega dos veces a la semana y tiene un casillero en el cuarto de los coaches. Un jardinero nueve veces Todos Estrellas y ganador de tres Guantes de Oro, Beltrán viene de una temporada estelar en la que bateó .295 con 29 jonrones y 95 carreras remolcadas en 151 partidos con Yankees de Nueva York y Rangers de Texas, fue convocado al clásico de mitad de temporada y disfrutó el lujo de ser cortejado en la agencia libre, antes de elegir firmar con los Astros por un año y $16 millones de dólares.

Beltrán, quien debutó en Grandes Ligas con Reales de Kansas City en septiembre de 1998, ha sido uno de los mejores bateadores ambidiestros de la historia y es cuarto en WAR (Victorias sobre Nivel Reemplazo) entre todos los jugadores de posición activos en Grandes Ligas, solamente detrás de los dominicanos Albert Pujols y Adrian Beltre y por encima del superbo inicialista venezolano Miguel Cabrera.

En dos décadas, Beltrán batea .281 con 539 dobles, 423 jonrones, 312 robos, 1,543 impulsadas y 1,528 anotadas. Lidera a todos los bateadores ambidiestros activos en casi cada categoría ofensiva, es uno de los cuatro que superaron los 400 jonrones (junto a Mickey Mantle 536, Eddie Murray 504 y Chipper Jones 468) y el único toletero de las dos manos con 400 cuadrangulares y 300 bases robadas.

"Ha pasado mucho tiempo. Ya no soy el mismo jugador, pero siento que aún puedo ayudar a un equipo, especialmente a uno que tiene tanto talento joven como los Astros. A mis 40 años, estoy disfrutando plenamente lo que hago." Carlos Beltrán, pelotero boricua de los Astros de Houston

Su hoja de servicio incluye una destacada actuación en 55 partidos de postemporada (.323, 16 jonrones, 11 robos, 41 impulsadas y 45 anotadas), una experiencia que podría ser decisiva en los planes que tiene Houston de ganarlo todo por primera vez en la historia de la franquicia.

"Me gustaría conseguir un anillo de Serie Mundial antes de retirarme, aunque no me quejo. Dios me ha dado una bonita carrera y sería un malagradecido si me quejara", dijo Beltrán, quien recientemente representó a Puerto Rico por cuarta ocasión consecutiva en el Clásico Mundial de Béisbol, donde la novena boricua avanzó a la final por segundo torneo seguido.

"La mejor experiencia de mi vida", dijo Beltrán, quien fue electo como el Bateador Designado del Todos Estrellas del Clásico Mundial del 2017.