Thibaut Courtois nació hace 25 años en la ciudad belga de Limburgo, y un cuarto de siglo más tarde se ha consolidado como uno de los mejores arqueros del planeta. Si le preguntas a cualquier aficionado del fútbol, este gran portero del Chelsea es una de las mejores exportaciones belgas junto a la cerveza y el chocolate cuando no anda torciéndose el tobillo jugando al básquet.

Courtois tiene apenas 25 años de edad pero ya lleva ocho de experiencia en el fútbol europeo de primer nivel con el Genk, Atlético de Madrid y el Chelsea. Es más, no cabe duda de que él se catapultó a un nivel de élite desde que ganó la liga española, estuvo a un minuto de llevarse la Champions y lideró a Bélgica a los Cuartos de Final del Mundial 2014 manteniendo su valla invicta en dos ocasiones y recibiendo apenas un gol en cada una de las otras tres instancias (el tanto de Estados Unidos en Octavos de Final, además, fue en tiempo suplementario. El de Higuaín con Argentina en Cuartos lo dejó sin nada que hacer).

Desde aquel entonces, él se ha ocupado de ganar la Liga Premier con el Chelsea en el 2015 y se encamina a otro título doméstico como guardián indiscutido de los tres palos Blues por tercer temporada consecutiva.

¿Pero qué constituye a un arquero de élite? Bueno, primero que nada este debe contar con una solvencia intachable bajo los tres palos. También debe ser bueno con los pies y descolgando centros mientras juega para un equipo de mitad de tabla para arriba y representa a su selección.

Eso me hizo pensar en quienes son los 10 mejores arqueros del fútbol en la actualidad. Courtois es uno de ellos, ¿pero acaso es el número uno? Pasen y vean.

10. Kasper Schmeichel (Leicester City/Dinamarca)

Schmeichel no es el apellido más conocido del mundo fútbol, pero muy pronto podría llegar a serlo si Mourinho obtiene su deseo y él llega al Manchester United como potencial reemplazante de David De Gea si este se marcha del fútbol inglés.

Ser hijo de un prócer histórico con más de 300 partidos disputados en el United y campeón de la Eurocopa en 1992 con la selección danesa como Peter Schmeichel no es fácil, pero Kasper no es ningún fantasma en el arco y va forjando su propio camino como campeón con el humilde Leicester.

Esta temporada ha sido una de altibajos para Schmeichel con una fractura en la mano derecha incluida y no ha sido tan notable como la anterior en la que contó con 15 ocasiones sin recibir un gol, pero aun así él demuestra que la persistencia es recompensada cuando viene acompañada por talento.

9. Keylor Navas (Real Madrid/Costa Rica)

Me pasé horas sin estar convencido de incluir a Keylor en esta lista. No cabe duda de que el portero tico es muy bueno, pero cuando uno es testigo de ocasiones recientes como cuando él despejó un tiro directo hacia su propio compañero para un autogol en la Champions o le da un infarto colectivo a su hinchada cada vez que la toca con los pies, eso te hace pensar.

Sin embargo, a Navas también lo vienen queriendo tumbar en el Real Madrid hace rato y él se mantiene firme con noches notables como la de hace dos semanas en el clásico contra el Barcelona.

La suya ha sido una de las cinco vallas menos vencidas de La Liga en cada campaña desde que él arribó en la Casa Blanca para la temporada 2014-15, su estabilidad fue parte vital de la racha de 40 partidos sin perder del Real Madrid y en la CONCACAF no hay guardameta que lo supere.

Lo que le falta en altura, le sobra en coraje.

8. Bernd Leno (Bayer Leverkusen/Alemania)

Leno no solo coincide con Courtois en edad, sino que ambos porteros también debutaron como adolescentes y han atraído interés de parte del Real Madrid este año a pesar de que el alemán está bajo contrato con el Bayer Leverkusen hasta el 2020 en septiembre del año pasado.

Eso si, el jugar para un equipo de mitad de tabla como el Bayer Leverkusen y haber recibido 50 goles en la Bundesliga esta temporada lo bajan un par de escalones. Leno recibió ocho goles en siete partidos en la actual edición de la Champions, pero cuatro de ellos fueron en el partido de ida de Octavos de Final contra el Atlético Madrid. Tres semanas después, él fue capitán y mantuvo el cero en su valla en el cotejo de vuelta.

La estirpe de un gran arquero también se nota cuando todo va mal en territorio hostil y enfrenta a la adversidad con holgura e hidalguía.

7. Marc-André Ter Stegen (Barcelona/Alemania)

Marc-Andre ter Stegen is not short on confidence. Neither is Star-Lord. Our guardians of the football galaxy: https://t.co/EGU6urDvFC pic.twitter.com/cVUYvNMZM6

Segundo de tres arqueros alemanes en este ranking. Dios mío, Alemania cuenta con tres de los 10 mejores porteros del planeta y en esta lista no aparece un brasileño, mexicano, argentino, uruguayo o estadounidense…¿Qué nos pasó? Bueno, en realidad ese es otro tema para una columna distinta.

Acá estamos hablando de Ter Stegen, y permítanme decirles que si quieren dilucidar por qué el dueño de la tercera valla menos vencida de España es uno de los mejores del planeta simplemente deben recordar sus 13 atajadas en el clásico más reciente contra el Real Madrid en el Bernabéu. Si, Messi metió el tanto de la victoria sobre la hora, pero ese dramático 3-2 no hubiese sido posible sin las salvadas heroicas del guardameta teutón en los 89 minutos anteriores.

Además, su destreza con los pies solo se ve superada por el número uno de este ranking.

6. Jan Oblak (Atlético Madrid/Eslovenia)

Oblak vuela por debajo del radar, y así es como a él le gusta. Llegó al Aleti proveniente del Benfica por 16 millones de euros hace tres años, y cuando el conjunto colchonero lo venda su valor será más aproximado a los 40. Eso se llama valorizar tu inversión.

💯MATCHES

Oblak played his 1️⃣0️⃣0️⃣th match as an Atlético and has kept a clean sheet in 5️⃣8️⃣ of them!Well Done!

➡️https://t.co/1S4x9klZPB pic.twitter.com/JRsSErKuFQ

— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 1, 2017