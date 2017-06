La Novena de ESPN: Judge impresiona, Puig provoca y no más el #34 de Big Papi en Boston

1. LO DEL YANKEE AARON JUDGE no tiene nombre, es de otra galaxia. Si en esta misma columna dije que era prematuro colgarle el cartel de heredero del capitán Derek Jeter (criterio que todavía mantengo), no me queda otra opción que reconocer que el hombre de 6'7" está haciendo los méritos para llegar lejos en el béisbol de las Grandes Ligas y en el equipo más importante de la liga. Judge ya anda por 26 cuadrangulares y 58 impulsadas (empatado con Nelson Cruz), en ambos casos líder de la Liga Americana mientras es tercero en promedio .328. Esta situación le coloca como fuerte aspirante a la Triple Corona. El inicialista Lou Gehrig (.363/49/166 en 1934) es el único Yankee con una triple corona. También es el favorito a los premios Novato del Año y Jugador Más Valioso, una combinación que solo han logrado Fred Lynn (1975) y el japonés Ichiro Suzuki (2001).

Another day, another home run from Aaron Judge... 26 on the season #Yankees pic.twitter.com/KXRpjErtdb — Patrick Hennessy (@TrueHennessy) 24 de junio de 2017

2. QUÉ DECIR DE BIG PAPI que no se haya dicho. Su carrera está bien documentada en inglés y español. Apenas 8 meses después de jugar su último partido, los Medias Rojas retiraron su número 34, en lo que significa el paso previo a su casi segura exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown cuando cumpla el periodo de cinco años para ser elegible. Big Papi es un tipo diferente, y lo fue sobre el diamante. Fiel a sí mismo. Respetó la rigidez disciplinaria del mundo americano, aunque no perdió la esencia del pelotero latino, la espontaneidad, el sabor, la picardía. Su sola presencia hacía rentable cualquier visita al estadio. Después de un inicio pausado con los Mellizos de Minnesota, explotó con Boston, ciudad que lo idolatra. Con ellos rindió en temporada regular y en playoffs, donde la calidad y las destrezas son puestas a prueba bajo presión. Como escribió el colega Enrique Rojas "fue parte esencial en los únicos tres títulos (2004, 2007 y 2013) que han ganado los Medias Rojas en los últimos 100 años. ¡Un siglo!". Papi siempre aprobó con notas sobresalientes y se convirtió en uno de los principales referentes latinos en el deporte profesional de los Estados Unidos. Quizás el que más, conclusión a la que podría llegarse porque tiene dos calles, un puente y el gate C-34 del aeropuerto Logan con su nombre.

Selecciones Editoriales La Novena de ESPN: Puig no tiene quién le escriba El pelotero cubano Yasiel Puig vuelve a liarla, Aaron Judge desafía la gravedad con sus batazos, Venezuela pierde la sede de la Serie del Caribe en 2018, estos y otros temas ocupan una posición en la bitácora de ESPN.

La Novena de ESPN: Pujols y los 'Tigueres' se roban el show En la bitácora de ESPN cuatro dominicanos son noticia, con los ilustres Albert Pujols y Alex Rodríguez a la cabeza, junto a la pelea de Harper y la "delicadeza" de Mr. Met.

La Novena de ESPN: Judge como Jeter ¿No se apresuran los Yankees? Cuánto durará la corte de Judge en el Yankee Stadium, A-Rod y JLo otra vez la comidilla de los medios y los hitos de José Reyes y José Abreu son algunos de los temas en la bitácora de ESPN. 2 Relacionado

3. UNA NOTICIA PREOCUPANTE PARA MÉXICO. Esperamos que sea una falsa alarma, pero Adrián González, uno de los pocos deportistas mexicanos que puede vanagloriarse de jugar en la mejor liga de su deporte, donde es figura y no actor de reparto, acaba de revelar que podría retirarse prematuramente por una lesión en par de disco de la espalda baja. 'El Titán' dijo en una entrevista con The Orange County Register que "quiero volver este año para ayudar al equipo mientras esté sano, pero estoy pensando a largo plazo. ¿Qué pasa si tengo que volver a lidiar con esto el próximo año? Entonces probablemente ya sea todo. Mi contrato terminará y quizá ahí ponga fin. No jugaré más. Si puedo recuperarme y mi cuerpo se siente bien, entonces seguiré jugando. Quiero estar en el campo. Quiero jugar, pero no pretendo hacerlo mientras estoy lesionado". Preocupantes palabras del excepcional pelotero. En 2016 otro jugador importante dentro de la liga, Prince Fielder, tuvo que retirarse en contra de su voluntad por causa de una lesión en el cuello. Ojalá que la historia no se repita. Afortunadamente, al cierre de esta columna el jugador aclaró a ESPN que su enfoque principal es recuperarse y regresar al juego.

Photo by Harry How/Getty Images

4. YASIEL PUIG OTRA VEZ A ESCENA La pasada semana escribimos de él, y otra vez el extrovertido jugador cubano se ganó un espacio en la Novena. Puig conectó un jonrón (el 21 de junio) y se quedó parado en disfrutando de su conexión ante los Mets de Nueva York. Su compatriota Yoenis Céspedes, junto con el dominicano José Reyes, le hicieron saber que esa era una mala acción dentro de los patrones de conducta de las Grandes Ligas. Sin ánimo de defender al jardinero de Dodgers de Los Ángeles, en una época donde los cubanos todavía teníamos héroes beisboleros crecimos viendo a tipos como Luis Giraldo Casanova pegar jonrones y quedarse en la caja para disfrutarlo. Solo después que a bola cruzaba la barda entonces salían al trote para consumar el hecho. Y los niños imitan a sus héroes. Eso era lo común, no la excepción. No obstante, Puig ya lleva cuatro temporadas en MLB y no justificarse. A esta altura no debe pretender que las Grandes Ligas se adapten a él cuando lo normal es que él se adapte a las Grandes Ligas.

Yasiel Puig hits a BOMB, admires it for some time & takes a total of 32 seconds to get home #Dodgers



pic.twitter.com/78ugG7HGda — Around The Bases POD (@AroundBasesPOD) 22 de junio de 2017

5. EL CERRADOR DE LOS DODGERS KENLEY JANSEN está convencido que la gente se equivoca con Yasiel Puig. El apagafuegos curazaleño, considerado uno de los tres mejores en su función, dijo sobre su controversial compañero: "el Yasiel Puig que todo el mundo ve allá afuera no es así. Él es un gran tipo; un chico divertido (con un) gran corazón. Así es él. Esa es su personalidad. Todavía está aprendiendo lo correcto que debe hacer aquí y lo que no está bien. Pienso que está aprendiendo la cultura de los Estados Unidos. A veces siento que con nosotros los latinos, las cosas se complican un poco. La gente aquí lo ve diferente. Pienso también que con Yasiel, en el pasado, muchas cosas podrían haber sido de una manera diferente para él. Desde el principio podría haber sido mejor, no estoy diciendo que ser una mejor persona, pero podría haber trabajado más duro. Podría haber sido más disciplinado. Pero ahora que tenemos a otras personas aquí, él está muy disciplinado. Yasiel es un jugador dotado. Es superdotado. Tiene un talento que nunca había visto antes. Lo digo en serio. Nunca vi a Bo Jackson jugar y he escuchado que Bo Jackson era increíble. Para mí, ante mis ojos, cuando ves un talento como [el de Puig] se puede decir que es un jugador superdotado. Me refiero a la forma en que juega los jardines; el brazo que tiene, su capacidad para batear. Él tiene tanto talento que sólo tiene que aprender a conocerse a sí mismo para llegar a ese otro nivel. Todavía no ha llegado, pero espero que algún día lo comprenda y pueda llegar a ese nivel".

6. A MIGUEL CABRERA LA FAMA no se le sube a la cabeza. 'Miggy' es quizás el mejor bateador de los últimos años en las mayores, pero esa jerarquía no le ha hecho perder su humildad y carisma. Los fanáticos le quieren y le respetan... y en ocasiones también son víctimas de sus ocurrentes bromas.

7. EL BODY ISSUE DE ESPN CON JAVIER BÁEZ ha revuelto a la Isla del Encanto y es tema de conversación casi obligada entre los boricuas dentro de los Estados Unidos. Algunos, que los tengo cerca y por eso escribo esto, dicen que hasta los que nunca ha interesado el deporte opinan y escriben artículos sobre el tema. Esa es una buena señal. El 2017 ha sido un año próspero para Puerto Rico en el tema béisbol. Primero los Criollos de Caguas ganaron la Serie del Caribe para la Isla después de 16 años de sequía, luego el Team Rubios enamoró con su juego y el segundo lugar en el Clásico Mundial y ahora llega el #esnú (desnudo en "idioma boricua") del Javi. Pero como los puertorriqueños "no perdonan" aquí les dejo con una de las joyitas que se desprendieron de las fotos "en pelota" de Báez.

8. CONFIESO QUE NO LE VEO ATRACTIVO a 'Stars Wars' y sus no sé cuántas partes. Condenadme por semejante herejía para aquellos que idolatran la franquicia. Pero esta semana sí vi algo interesante relacionado con la serie. Y es que la noche de Star Wars en MLB se celebró en varios estadios y los editores de Sportscenter de ESPN se dieron un soberano banquete para vincular la historia de la película al juego de pelota. Imagino que los amantes de Chewbacca y compañía guardaran este resumen en sus archivos. Yo no lo haré, pero el video está muy bueno.

9. LA FRASE DE LA SEMANA corresponde al estelar pelotero Adrián Beltré. El antesalista dominicano de los Rangers conversó con la colega Marly Rivera, como parte de la serie de ESPN Béisbol Experience, y le dijo algo interesante que llama a la reflexión: "Creo que el amor que los jugadores latinos tienen por el juego es incomparable a cualquiera otro. Yo digo esto por experiencia propia. Nosotros somos bendecidos por los salarios que nos pagan --obviamente son salarios muy buenos -- pero es un trabajo para algunos. Para mí es un pasatiempo -- un pasatiempo que obviamente disfruto. Pero al mismo tiempo te provoca mucho estrés, muchos dilemas, porque luego de un punto en particular te conviertes en un ejemplo a seguir. El jugador latino tiene un amor increíble por el juego, y eso es lo que nos motiva a convertirnos en mejores que los estadounidenses. Obviamente estamos en territorio extranjero, y quizás es cierto y razonable que si el latino y el americano hacen el mismo trabajo, ellos van a darle el trabajo al americano. Así era cuando yo llegué a las menores. Algunas veces yo le hablo a los muchachos en las menores y les explico que esa es una manera de forzarlos a ser mejores. Yo no quiero verlos estar a la par [con los americanos]. Ellos tienen que ser mejores".