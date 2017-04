"Para el Barcelona es su última bala": Raúl

NUEVA YORK -- Sobre el encuentro entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el exjugador del Real Madrid, Raúl González Blanco, lo tiene claro:

“Si gana el Real Madrid, (saldrá campeón) completamente seguro. Si gana el Barcelona va a haber un final muy emocionante. Es su última bala”.

Los madridistas están por delante en la clasificación, con tres puntos de ventaja y un partido menos. Se encuentran ante una oportunidad de oro para dar el zarpazo final de cara a la consecución del campeonato en el Estadio Santiago Bernabéu, lugar donde el año pasado los catalanes vencieron 4-0.

Las realidades de ambos equipos son bien distintas. Además de la diferencia en la clasificación a falta de cinco partidos, el Barça perdió recientemente contra el Málaga en La Liga y cayó en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante la Juventus. Los de Zinedine Zidane, en cambio, llegan fuertes en la competición local y con el pase a semifinales de la Champions sellado frente al Atlético de Madrid. En el fútbol, la urgencia no entiende de estados de ánimo, sobre todo con un equipo como el Barcelona que es capaz de lo peor (como en las goleadas encajadas ante el Paris Saint Germain y la Juventus), pero también de lo mejor.

“El Barcelona tiene que ganar para tener alguna opción y todo lo que no sea ganar beneficia al Real Madrid, que va a tener mucha más tranquilidad. El Barcelona ha quedado fuera de la Champions, el Madrid está con más confianza pero todo eso son simplemente sensaciones y lo único que importa es el partido del domingo y para el Barcelona es la última bala para meterse en la liga. Si no ganan lo tendrán muy complicado aunque seguirán luchando”, aseveró Raúl en una entrevista en exclusiva con ESPN.

“Estamos en un escenario en el que el Real Madrid tiene muchísima confianza, pero yo creo que si fuese al revés también el Madrid tendría esa capacidad para remontar la situación. Creo que en el Barcelona hay grandísimos jugadores, todos internacionales y que saben de la importancia. Creo que el Madrid llega un poquito mejor, sobre todo porque también juega en el Bernabéu y que el apoyo del público y la gente sabe que si ese partido se saca adelante la liga estará mucho mejor”, apuntó.

Precisamente, el respetable del Real Madrid, tendrá un papel primordial para empujar a los suyos. Cuando Cristiano Ronaldo consiguió el hat-trick en la victoria de los merengues ante el Bayern de Múnich de la semana pasada, el ariete soltó un dardo a los aficionados:

“Sólo pido que no me piten en el Bernabéu”, declaró ante las dudas previas a los fundamentales goles que anotó durante los dos partidos de la Champions ante los alemanes.

De eso Raúl sabe mucho ya que durante carrera, sobre todo en el tramo final en el Real Madrid, fue cuestionado por el público asistente al Bernabéu.

“El público empuja y exige y hace que Cristiano meta un hat-trick. Es una forma de verlo. El público del Bernabéu es soberano. La gente que va allí quiere ver al equipo ganar y a veces pasan estas cosas. Ha pasado toda la historia, nadie lo va a cambiar y uno cuando se pone la camiseta del Madrid tiene que estar preparado para estas cosas. Incluso Cristiano, que ha marcado más goles que nadie en toda la historia. Si tú preguntas a los madridistas, todos te dirán que Cristiano debe estar en el campo y con él estarán más cerca de conseguir la victoria”, agregó Raúl.

El portugués está en un gran momento y se prevé un gran duelo con Messi, que es el máximo goleador de la historia del Clásico con 21 goles, cinco más que Cristiano. Eso en términos generales, porque en particulares, el argentino lleva seis encuentros contra el Madrid sin anotar un solo gol. Ambos serán clave, pero las esperanzas de ambos equipos no se reducen a sus actuaciones. Gareth Bale se intenta recuperar de su lesión a marchas forzadas, mientras que Zidane lo tendrá difícil en una alineación en la que Francisco Alarcón ‘Isco’ y Marcos Asensio están pidiendo a gritos la titularidad.

“El Real Madrid tiene una plantilla en la que todos pueden jugar de titular, no sólo Bale, Isco, James o Asensio, y los que juegan lo están haciendo bien. Ésa el la riqueza de la plantilla del Madrid, que tiene muchas variaciones y creo que el entrenador tendrá que ver cuál es lo mejor. Bale es un jugador que desequilibra y que ahora está lesionado y a ver si está para jugar todo el partido o no. Isco ya vemos lo que ha hecho en los últimos partidos, y Marcos Asensio. Estar en una plantilla como la del Madrid, eso significa que a veces no encuentras el hueco”, afirmó.

Raúl confesó a ESPN que verá el encuentro en Nueva York, en un evento público organizado por La Liga en 230 Fifth Avenue.

“Ver el partido con el Empire State Building de fondo es un lujo”, sentenció.