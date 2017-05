Física y boxísticamente, Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. son muy diferentes y el 6 de mayo tienen pactada una cita para definir cuál es el estilo más dominante y, de paso, posicionarse como el mejor peleador del momento en México.

Sin embargo, detrás de esa faceta existen seres humanos con filosofías de vida, gustos, opiniones sobre temas cotidianos, debilidades y que sienten como todos: con la piel, el paladar, la vista, el oído, el olfato y hasta con el corazón.

Getty Images

Para conocer más a fondo a Saúl “Canelo” Álvarez la persona, ESPN Digital platicó con el ciudadano mexicano que tiene como trabajo el de boxeador profesional.

- En tu opinión, ¿cuál ha sido la pelea más impactante que han escenificado dos boxeadores mexicanos?

“Marco Antonio Barrera contra Erick 'Terrible' Morales es una de las que a mí me han gustado. Es una pelea relativamente reciente, de las que recuerdo por mi edad”.

- ¿Esperas asistir o ver por televisión la pelea de Golovkin contra Jacobs el 18 de marzo?

“No. Yo estoy metido en lo mío, en mi trabajo, concentrado en lo que tengo enfrente y no me interesa ir a presenciar esa pelea”.

- ¿Sigues algún otro deporte que no sea el box?

“Sí. Soy aficionado a otros deportes y, de hecho, me hubiera gustado acudir a los juegos de México en el Clásico Mundial de Beisbol. Incluso fui invitado por Adrián González y su hermano, Édgar, lo mismo que por Carlos Bremen, pero, desafortunadamente, he estado trabajando”.

- Nombra a las tres máximas figuras de la historia en todo el deporte mexicano.

“Hugo Sánchez, Julio César Chávez y Fernando Valenzuela”.

- ¿A qué te dedicarías, de no ser boxeador?

“Me gustaría ser piloto de Fórmula Uno”.

- ¿Cuál oficio o trabajo no realizarías por nada del mundo?

“No sé lo que no sería o lo que no haría, porque le tengo respeto a todas las facetas del deporte y los sacrificios que requieren”.

- ¿Qué harás después de que te retires del box?

“Me gustaría ser empresario en otro ámbito que no sea el boxeo. Ya estoy empezando a desenvolverme en otra actividad”.

- Si fueras reportero, ¿a quién no quisieras entrevistar por nada del mundo?

“Para empezar, no me gustaría ser reportero. Es un trabajo que respeto –la labor de los reporteros—, pero no siento que tenga la capacidad para ese oficio”.

- En la cocina, ¿hay alguna comida que te salga sabrosa?

“Tengo muchos años que no me meto a la cocina, pero puedo cocinar lo más básico, unos huevos fritos, carne”.

- Entonces, ¿podemos decir que se te quema hasta el agua?

(Canelo ríe) “Así es. Se me quema hasta el agua”.

- ¿Comida favorita?

“El caldo de res”.

- ¿Algo que no comerías por nada del mundo?

“Los ostiones en su concha”.

- ¿Cuál es tu instrumento musical favorito?

“Me gusta la guitarra y cada vez que me vengo a entrenar en San Diego, tomo mis clases. Me gusta la bohemia y creo que eso es algo que también me pegó el 'Chepo' Reynoso.. Ojalá que no me vaya a pegar otras cosas”. (Ríe)

- ¿También te apasionan los caballos?

“Así es y tengo varios”.

- ¿Podrías darnos algunos nombres de tus caballos?

“’El Diamante’, ‘Viajero’, ‘El Vikingo’, ‘Rancherito’, ‘El Dibujo’, ‘El Galán’ y muchos más. Me encantan los caballos. Son como una terapia muy buena para mí”.

- ¿Tienes un auto favorito?

“Me gustan muchos, pero mi favorito es el Mustang Shelby 1967”.

- ¿Con qué cantante llevarías una serenata?

"Con Pedrito Fernández. Me gustaría que él me acompañara a una serenata”.

- ¿La mejor película que has visto?

“El Tirador”.

¿Algún día serías actor de cine o televisión?

”Nunca hay que decir nunca, pero, por ahora, es algo que no está en mis planes”.

- ¿Qué es el mejor legado que esperas darle a tu hija Emily Cinnamon?

“Todo lo que estoy haciendo es por mi hija y, obviamente, el estudio, la educación es lo mejor que le puedo dejar”.

- ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza, lección o lo mejor que te han dado tus padres?

“Me han dado cariño. Me enseñaron a respetar a las personas, a trabajar y muchas cosas más”.

Llegamos al punto de la charla con Saúl en la que el jalisciense sólo respondería “sí” o “no”.

Música de mariachi: Sí.

Música de banda: Sí.

Música romántica Sí.

Música clásica: Sí.

Birria: No.

Aguachile: Sí.

Pozole: No.

Menudo o pancita: No.

Comida picante: Sí.

Textear mientras conduces un auto: No.

Textear durante una reunión familiar: Sí.

Nacho Beristain: Sí.

Eddie y “Chepo” Reynoso: Mil veces sí.

Freddie Roach: No.

Robert “Grandpa” García: No lo conozco.

Abel Sánchez: No.

Los Migrantes en Estados Unidos: Sí.

Dar residencia legal a quienes no tienen documentos migratorios en Estados Unidos: Sí.

Los promotores del box: Sí.

La prensa que cubre el box: Sí.

La prensa de espectáculos: Sí.

El racismo: No.

Donald Trump: Sin palabras.